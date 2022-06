AkzoNobel: Tour der Farbe

Das volle Programm präsentieren die AkzoNobel-Marken Sikkens und Herbol auf ihrer Tour der Farbe 2022. Das Malerblatt war beim Auftakt in Rosenheim dabei.

Autor I Fotos: Martin Mansel

Wer das kleine Häuschen sieht, das die Farbprofis aus Köln sich für dieses Jahr als Markenbotschafter und rollenden Messestand ausgedacht und pfiffig umgesetzt haben, möchte am liebsten sofort einziehen. Vorgefahren ist das aus Sikkens- und Herbol-Mitarbeitern bestehende Team nach dem Start in Österreich für den deutschen Auftaktstopp bei Hoegner Farben in Rosenheim. Silvio Bucher, Marketing Manager Consumer Brands DACH, erläutert das Konzept: „Wir haben uns für ein Tiny House entschieden, weil es die ganze Kompetenz von AkzoNobel live am Objekt zeigt. Auf einer Messe hat man häufig nur Exponate. Hier sieht man, wie die Beschichtungen an einem Haus aussehen.“ „Wir haben auch rundherum alles aus Holz gemacht, weil der Fokus in diesem Jahr auf dem neuen Produkt Cetol BL Natural Mat liegt“, so Bucher weiter. Deshalb ist die eine Seite des fahrenden Hauses mit der neuen Lasur beschichtet, die andere mit einem deckenden Anstrich aus Cetol-Wetterschutzfarbe, ebenfalls mit einer sehr matten Oberfläche.

Sikkens bringt 2022 laut eigener Aussage mit Cetol BL Natural Mat den bestmöglichen Schutz für Holz im Außenbereich auf den Markt. Die innovative Lasur soll äußerst haltbar sein und betont mit ihrem extrem matten Finish die natürliche Schönheit des Holzes. Wer es ausprobieren möchte, kann ein exklusives, streng limitiertes Testpaket kostenlos beim Hersteller Sikkens anfordern.

Auch im Inneren des Tiny House kann sich der Maler zu Fassadenthemen schlaumachen. Beispielsweise kann man den Herbol-Fassadenkompass kennenlernen. Dieser fasst alle Produkte und Dienstleistungen zusammen. Zu den Elementen gehören unter anderem Analysetools vom Fassadencheck über die Farbberatung bis hin zur Fassadenreinigung mit dem Systoclean-System. Bei Systoclean, das man im Außenbereich vor dem Haus unter die Lupe nehmen konnte, handelt es sich um ein Komplettsystem, mit dem der Maler oder die Malerin die Fassade reinigen, das Wasser auffangen, dieses wieder reinigen und anschließend wiederverwenden kann.

Schwerpunkt der Ausstellung innen sind natürlich Wandfarben für den Innenbereich. Bei Sikkens lautet der Slogan in diesem Jahr: „Mit Alpha kannst Du mehr.“ Warum das so ist, steht im neuen, mit Fakten dicht gepackten Mehrwertfolder. Stichworte sind hier Natürlichkeit, Reinigungsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit, Brillanz und Hygiene. Die freundlichen Produktmanager stellen auch gerne das Team Rezisto vor, zu dem neben Rezisto Anti-Marks auch Rezisto Easy Clean und der Lack/Airspraylack Rubbol BL Rezisto Satin/Spray gehören. Ganz neu im Programm ist der „Agentenkoffer“, der ein Toolkit und Aufstrichmuster enthält.

Wenn Sie sich Profi-Know-how direkt vor Ort abholen möchten: Alle 100 Stationen der Tour finden Sie im Web.

