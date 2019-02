Alle Oberflächen aus einer Hand

So natürlich wie unbeschichtetes Holz: Die Fensterlasur Aquawood Nativa war eines der ADLER-Highlights auf der BAU. Foto: Adler

Holz, Ziegel, Beton – das ist die Substanz jedes Hauses. Doch erst die Gestaltung der Oberflächen gibt dem Gebäude seinen besonderen Charakter und sorgt gleichzeitig für seinen Schutz. Auf der Fachmesse BAU von 11. bis 16. Januar in München zeigte der Hersteller Adler sein Komplettsortiment für alle Oberflächen – vom Möbelstück bis zur Fassade.

Gut gefüllter Werkzeugkasten

Auf der Bau 2019 war erstmals auch der österreichische Lackhersteller Adler vertreten. Am neu gestalteten Messestand präsentierte er seinen Werkzeugkasten für Architekten und Holzbauer, Fenster- und Haustürenhersteller, Tischler und Maler. „Wir bieten unseren Kunden ein hochwertiges Komplettsortiment für alle Beschichtungsbereiche, von Fenstern und Fassaden bis zum Innenausbau“, erklärt Verkaufsleiter Bernd Pichler. Alle Produkte sind sorgfältig aufeinander abgestimmt, sowohl was den Beschichtungsaufbau als auch was die Farbtöne betrifft.



Lack für alle Fälle

Ein Highlight für Architekten und Holzbauer war das Vorvergrauungs-System Platinum, das wartungsfreie Holzfassaden mit einer edlen grauen Patina ermöglicht. Dazu passend hat ADLER seit Kurzem die Dickschichtlasur Aquawood Carat im Sortiment, die auch Holzfenstern den gefragten Silber-Look verleiht. Wer Natur pur bevorzugt, greift stattdessen zu Aquawood Nativa, der beinahe unsichtbaren Beschichtung für Holz-Alu-Fenster, oder zum rundum ökologischen und nachhaltigen Holzöl Pullex Aqua-Terra. Auch zahlreiche Tischler und Schreiner schauten am Messestand vorbei: „Neben unseren spektakulären Effektbeschichtungen in Echtmetall oder Beton hat vor allem unser jüngstes Highlight Bluefin Pigmosoft für Aufsehen gesorgt“, erzählt Tischler-Verkaufsleiter Peter Stecher. Der wasserbasierte Möbellack verfügt über eine einzigartige Selbstregeneration, die kleine Alltagsspuren wie Kratzer oder Aufglänzen über Nacht verschwinden lässt. „Der neue Bluefin Pigmosoft ist wirklich sensationell, binnen kürzester Zeit sieht die Oberfläche wieder aus wie neu!“, meinte ein Messebesucher begeistert.

Bis zum nächsten Mal!

Nach intensiven Messetagen mit unzähligen Fachgesprächen, ausgetauschten Visitenkarten und vereinbarten Terminen zog das ADLER-Verkaufsteam zufrieden Bilanz: „Mit unserem Vollsortiment für alle Oberflächen rund ums Haus konnten wir unterschiedlichste Zielgruppen ansprechen und wertvolle neue Kontakte knüpfen“, erklärt Bernd Pichler. „Eines steht heute schon fest: Auf der BAU 2021 sehen wir uns wieder!“