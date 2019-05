Hersteller Diessner hat die CleanAir-Serie mit einer ELF-Extra-Einstellung (emissionsminimiert, lösemittel-, weichmacher- und konservierungsmittelfrei) entwickelt. Der Hersteller bietet damit ein komplettes Sortiment an konservierungsmittelfreien Innenfarben an – sogar mit Grundierung und dem Flächenspachtel CleanAir Akkord. Neu in der CleanAir-Produktfamilie sind auch die hochwertigen Innenfarben CleanAir Fresh Matt und CleanAir Fresh Satin, die Formaldehyd aus der Raumluft absorbieren. Sie sind besonders für Gebäude geeignet, in denen gesunde Raumluft und die Verringerung der Formaldehyd-Konzentration eine wichtige Rolle spielen, wie Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Kinderzimmer, aber auch Wohnräume, etc. Neben der Umweltfreundlichkeit weisen alle CleanAir-Farben hervorragende Verarbeitungseigenschaften auf. So können selbst große Flächen schnell und effektiv beschichtet werden. Zudem gibt es mit KF-MIX auch ein konservierungsmittelfreies Tönsystem für die Abtönung der CleanAir-Farben über die KF-Mixomaten.

www.diessner-farben.de

2. Mai 2019