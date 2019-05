Der Füll- und Flächenspachtel von Claytec erfüllt einen von Bauleuten und Verarbeitendne lange gehegten Wunsch nach einem Grund- und Deckputz in einem hellen Farbton. Pur ist es ein Produkt für Puristen oder um eine Wand in einer besonderen Optik und Haptik zu gestalten. Mit dem Produkt lassen sich Fugen, Fehlstellen und Löcher ausspachteln, ebenso ist es für ganzflächige Überzüge geeignet. Die Oberfläche kann abgezogen oder geglättet werden. Auch Schleifen ist möglich, per Hand oder Maschine.

www.claytec.de

2. Mai 2019