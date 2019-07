Gesprühte Landart

Der französisch-schweizerische Künstler Saype hat zwischen dem 9. und 12. Juni auf dem Champ de Mars vor dem Eiffelturm in Paris ein riesiges Landartgemälte gesprayed. Es ist 600 m lang und 25 Meter breit. Sein Projekt „Beyond Walls“ hat zum Ziel, die größte symbolische Menschenkette der Welt zuschaffen. Er will damit Werte wie Freundlichkeit und Offenheit gegenüber der Welt fördern.

Das Gemälde ist biologisch abbaubar. Die verwendeten Farben bestehen aus Holzkohle, Kreide, Wasser und Milchproteinen. Der Künstler verwendete für sein Kunstwerk eine Kombination aus Ultra HH and Ultra Max II 795 von Graco. Das Bild in Paris bildete den Auftakt zu einer Reihe aus Landartgemälden. Die nächsten Bilder sollen in Morgins, Andorra und Genf enstehen.

10. Juli 2019