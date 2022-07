Malerblatt und wallPen – Gewinnspiel im Juli

Das Malerblatt und wallPen® laden Dich ein, die Zukunft der Wandgestaltung neu zu erleben.

Gewinne jetzt einen Wanddruck mit dem neuen wallPen E2 Wanddrucker. Insgesamt bietet Dir wallPen® drei Gewinnmöglichkeiten. Unter allen Teilnehmern verlosen wir:

• Als Hauptgewinn: 10 m 2 großen Wanddruck der im Auftrag des Gewinners erfolgt (Gesamtwert: 2.290 €).

Der Gewinner darf eine Wanddruckdienstleistung an einen Kunden verkaufen und abrechnen oder für sich selbst in Anspruch nehmen. Das wallPen® Filmteam begleitet den Auftrag filmisch. Dieser Beitrag darf als Eigenwerbung und in den sozialen Medien für Deinen Betrieb verwendet werden.

• Als zweiten Preis: Meet&Greet im Showroom bei wallPen® in Wissen

Wir spendieren eine Nacht im Hotel Germania mit Frühstück für zwei Personen plus Übernahme der Anfahrtskosten. Entweder im Rahmen des „wallPen® Social Days“ am Freitag, den 9.9.2022 mit einer Übernachtung, wahlweise von Donnerstag auf Freitag oder von Freitag auf Samstag. Ansonsten ist ein individueller Termin möglich. Blick hinter die Kulissen bei wallPen®, Führung durch die Produktion, Vorstellung des Wanddruckers, kurze Workshops und im Anschluss besteht die Möglichkeit ein eigenes Motiv zu drucken.

• Als dritten Preis: Amazon Gutschein im Wert von 200 €

Über wallPen®

„Grenzenlos“ lautet das Motto der wallPen GmbH mit dem neuen wallPen E2 Wanddruckersystem. wallPen® führt die Revolution der Wandgestaltung an. Gegründet im Jahr 2016, mehrfach ausgezeichnet. Als Innovationsführer durch wegweisende Patente und Technologien am Markt etabliert. Die Soft- und Hardware des wallPen® wird inhouse von einem Team aus Ingenieuren und Entwicklern in Deutschland gefertigt. Ob Tapete, Putz, Holz, Stein, Metall, Sichtbeton oder Glas – 100 % fotorealistische und farbechte Drucke sind auf allen vertikalen Oberflächen möglich. Mehr erfahren unter: www.wallPen.com

Nimm bis zum 31.07.2022 am Gewinnspiel teil!