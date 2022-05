Der Tapetenhersteller Erfurt präsentiert die GIGA-Rolle live on Tour und lädt ein, sich an verschiedenen Standorten der MEG-Filialen über die Innovation zu informieren. Die raumhohe GIGA-Rolle ermöglicht es, umfangreiche Flächen nahtlos, schnell und effizient zu tapezieren. Dank des für die Rolle entwickelten fahrbaren Abrollwagens lassen sich Glattvliese, Vlies-Rauhfaser sowie Digitaldrucktapeten in kürzester Zeit in Wandklebetechnik horizontal an die Wand bringen – das soll Aufwand und Zeit sparen. Das Erfurt-Expertenteam ist von April bis Juni im Einsatz. Im September und Oktober geht es dann an zahlreichen MEGA-Filialen deutschlandweit erneut on the road. Termine und Standorte sind auf der Erfurt Facebook-Seite zu finden.

Weitere Informationen finden Sie hier: www.erfurt.com