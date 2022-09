Hochelastischer Allrounder

Der farbige Holzschutzlack Lucite 152 Wetterschutz von Dörken ist ab sofort in einer optimierten Ausführung sowie in einem neuen, modernen Design erhältlich – ein Ein-Topf-System zur effizienten, sicheren und hochwertigen Grund- und Deckbeschichtung aller maßhaltigen und bedingt maßhaltigen Holzbauteile im Außen- sowie Innenbereich.

Ob Holzhäuser, Carports, Fachwerkbalken, Holzbalkone, Friesenzäune, Dachuntersichten, oder vorgehängte Profilhölzer an Fassaden: Der seidenglänzende, wasserverdünnbare Dispersionslack auf Reinacrylatbasis ist hochdiffusionsfähig und schlagregendicht und eignet sich so zum dauerhaften Schutz unterschiedlichster Holzbauteile vor Feuchtigkeit und anderen Witterungseinflüssen. Da der dauerelastische und sehr dünnschichtige Anstrichfilm die typischen Spannungen im Holz aufnimmt, wird ein Reißen der Oberfläche oder das Abplatzen vom Untergrund wirksam verhindert. Gleichzeitig ist die Schutzschicht sehr hart und schmutzresistent. Der Austritt von holzverfärbenden Inhaltsstoffen aus dem Holzuntergrund wird stark minimiert und unerwünschte gelbliche Verfärbungen bleiben somit unsichtbar. Als echte Neuerung bei diesem Produkt nennt der Hersteller die deutlich verminderte Auswaschung von Emulgatoren und Netzmitteln. Dadurch bleibt die Beschichtung langfristig belastungsfähig und optisch einwandfrei. Ein weiteres Plus ist die leichte und rationelle Verarbeitung – je nach Bedarf mit Pinsel, Rolle, im Airless-, HVLP- oder Hochdruckverfahren. Durch einen speziellen Haftpromoter verfügt der Holzschutz über eine sehr gute Nasshaftung und lässt sich auch auf Anschlussbauteile wie Dachrinnen oder Fallrohre aus Zink oder Aluminium ohne einen Materialwechsel applizieren. Der Anstrich trocknet schnell und ist bereits nach 2 bis 3 Stunden frühregenfest. Die Farbe entspricht der höchsten Farbton-Beständigkeitsklasse A1 gemäß dem BFS Merkblatt 26.

