Kompetenzzentrum erhält digitale Experimentierräume

Zwölf Stukateurbetriebe sind aktuell im Deutschen Kompetenzzentrum für Ausbau und Fassade in Rutesheim (KomZet) vertreten. Diese werden ab sofort aktiv im KomZet mitarbeiten, um den digitalen Wandel im Ausbauhandwerk zu beschleunigen. Im Rahmen des Projektes DigiGAAB können die Betriebe ihr Wissen und vielschichtige Erfahrungen einbringen. Dafür konzipiert das KomZet auch eigens neue digitale Experimentierräume.

Welf Schröter vom Forum Soziale Technikgestaltung vermittelt Betriebsinhabern, dass auch im Baubereich selbstlernende EDV-Systeme Einzug halten werden. Selbst kleine Ausbaubetriebe müssen sich im Rahmen von neuen Geschäftsmodellen auf digitale und intelligente Systeme einstellen.

Diesen Themen wird sich das Projekt DigiGAAB widmen. Ein Schwerpunkt bildet die Optimierung betrieblicher Prozesse. Diese müsse stets vor Beginn einer jeden Digitalisierungsmaßnahme stehen, betonte Dr. Roland Falk, Projektleiter am KomZet eindringlich: „Ein schlechter analoger Geschäftsprozess wird durch eine Digitalisierung nicht automatisch besser, wie so mancher EDV Anbieter gerne verkünde.“ Ein weiterer wichtiger Baustein des Projektes ist die Integration des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in die jeweiligen Arbeitsprozesse. Durch Automatismen könne die Prävention leichter integriert werden und werde dadurch nicht mehr als lästige Auflage gesehen. Gilt es doch, die Mitarbeiter gesund und leistungsfähig zu halten und die Arbeitsbedingungen kontinuierlich weiter zu verbessern.