Nistkästen im Fassadendämmsystem

Die Nistkästen „StoElement Fauna“ lassen sich in ein Fassadendämmsystem einbinden oder aufsetzen. Die Kästen bestehen aus Holzbeton und werden zusammen mit einem Formstück aus Glasfasergewebe geliefert, so Hersteller Sto. Für die Einbau-Nistkästen werden beim Dämmen entsprechende Stellen ausgespart und mit einer zwei Zentimeter dicken Dämmschicht versehen. Darauf werden die Kästen verklebt. Eingebettet in ein Fassadendämmsystem ist von den überputzten Nistkästen nur die Rosette um die Einflugöffnung sichtbar. Nistkästen, die auf der Fassade befestigt werden, lassen sich nachträglich montieren und können in allen Farbtönen beschichtet werden.

