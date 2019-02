Die Maler-und Lackierer Innung Paderborn präsentiert sich mit einer Sonderschau vom 22-24.02.2019 in Halle 6 auf der Paderbau.

In diesem Jahr feiert die Innung auch ihr 111-jähriges Innungsjubiläum. Das wird am Samstagabend, 23.2.2019 im Zelt, gefeiert.

Dieses Jubiläum ist ein besonderer Anlass, mit Stolz auf die wertschöpfenden und werterhaltenden Arbeiten zurückzublicken. Eine extra erstellte Chronik wird passend zur Sonderschau auf der PADERBAU erscheinen. Innovative Gestaltungsmöglichkeiten, gepaart mit moderner technischer Raffinesse,für das eigene Zuhausestehen bei derLeistungsschau im Mittelpunkt. Die Besucher können in einem bisher nicht dagewesenen Umfang erleben, was Fachfirmen in einem der kreativsten Berufefürihren Lebensraum täglich leisten.