Neue Niederlassung

Das Komplettsortiment für MalerInnen in einer neuen Großhandelsniederlassung: In der Düsseldorfer Harffstraße 38e gibt es jetzt seit November die achte Zero-Lack-Niederlassung neben den sieben Standorten in Dortmund, Essen, Göttingen, Goslar, Hildesheim, Kassel und Krefeld. Der Zero-Profi-Malermarkt bietet ein komplettes Sortiment an Innenwandfarben, Fassadenfarben, Lacken, Lasuren, Putzen und WDV-Systemen. Ergänzt durch eine breite Warenpalette von Bodenbelägen, Tapeten und Werkzeugen bis hin zu Berufskleidung sind die Produkte laut Hersteller nicht nur beständig und innovativ, sondern auch umweltfreundlich.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.zero-lack.de