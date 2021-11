Isover erneuert Webauftritt

Der Dämmstoffspezialist Isover hat einen neuen Webauftritt. Die Basis für die neu gestaltete Online-Präsenz bildet eine zuvor durchgeführte Kundenbefragung. Ein neu entwickelter Ratgeber-Bereich sowie ein intuitives Seitendesign für mehr Übersichtlichkeit und eine zielgruppenorientierte Navigation bilden nun das Ergebnis ab. An erster Stelle wünschten sich die Kunden konkrete technische Informationen, Download-Angebote und Verlegehinweise. „Das oberste Ziel der neuen Website-Architektur war für uns die deutliche Steigerung der Übersichtlichkeit. Dafür sorgen eine zentrale und bewusst ,schlank‘ gehaltene Navigation genauso wie die neue Anordnung aller Informationsangebote. Mit so wenigen Klicks wie möglich zum gewünschten Ziel – so lautet unser Versprechen an den User“, erläutert Thorben Künzler, Projektleiter Marketing-Digital bei Isover. Nutzern sollen so alle relevanten Informationen auf den ersten Blick zur Verfügung stehen. In der Ratgeber-Rubrik finden sich viele Informationen zu bauphysikalischen Themen, zur Wohngesundheit oder aktuellen Fördermöglichkeiten, aber auch Verlegeanleitungen oder Tutorial- und Videoangebote des „Isover Live – Web TVs“.

www.isover.de