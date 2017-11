Raumdesigner kommt super an

Die Akademie des Malerhandwerks übertrifft mit dem Raumdesigner/Raumgestalter alle Erwartungen.

Birgit Pfleiderer und der Vorstand der Akademie des Maler- und Lackiererhandwerks hatte nicht nur eine tolle Idee, sondern dazu noch ein glückliches Händchen: die Fortbildung zum Raumdesigner und Raumgestalter schlug so gut ein, dass auf diesen Ausbildungsgang ein besonderes Augenmerk gerichtet werden soll. „Bislang 84 Raumdesigner und Raumgestalter schlossen bereits unser Seminar ab und konnten ihre Urkunde entgegennehmen“, so die Akademie-Geschäftsführerin Birgit Pfleiderer. „Und etwa 20 Teilnehmer sind dabei, ihr Zertifikat zu erwerben.“ Aus der ganzen Bundesrepublik kommen die Akademie-Absolventen Raumdesigner und Raumgestalter, was zusätzlich für die Attraktivität dieses komplexen Seminars spricht. Der Grund für die rege Teilnahme ist laut Birgit Pfleiderer klar: „Der Raumdesigner wie auch der Raumgestalter kommen am Markt super an, weil vor allem die privaten Kunden von dieser Zusatzausbildung beeindruckt sind und ein entsprechend größeres Vertrauen in die Gestaltungs-Kompetenz ihres Malers haben.“ Dank der jährlichen Fortbildungen wird das Wissen der Raumdesigner und -gestalter immer auf dem neuesten Stand gehalten. Die Weiterbildung zum Raumdesigner/Raumgestalter umfasst 80 Einheiten, die an 10 Seminartagen zu absolvieren sind. Diese Fortbildung in den Fachbereichen „Raum und Technik“, „Raum und Ausstattung“ sowie „Raum und Wirkung“ findet freitags und samstags statt. Diese Fortbildung ist bundesweit einmalig. Und das ganz Besondere daran: die Absolventen bekommen ihre Zertifikate vom Hauptverband Farbe, Gestaltung, Bautenschutz.