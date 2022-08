Sachverständigen- und Baufachtagung in Memmingen

Der internationale Sachverständigenkreis Ausbau & Fassade (ISK) lädt alle Sachverständigen und Bauschaffenden zur 15. Sachverständigen- und Baufachtagung vom 19. bis 21 Oktober 2022 nach Memmingen ein. Seit 1999 finden die ISK-Tagungen in Mitteleuropa (D, A, CH, FL) statt, zuletzt in Eisenstadt (A) und Schaan (FL). Coronabedingt musste die für Oktober 2021 in Deutschland geplante ISK-Tagung verschoben werden. Da nun ein größerer Erfahrungshorizont mit Corona besteht, wird dieses Jahr ein Neustart durchführt.

Öffentlich bestellte und vereidigte (ö.b.u.v.) Sachverständige aus Deutschland, allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte (a.b.u.g.z.) Sachverständige aus Österreich und Fachexperten des SMGV aus der Schweiz, Liechtenstein und Südtirol haben seither u. a. die Aufgabe übernommen, grenzüberschreitenden Wissenstransfer im Bereich Ausbau und Fassade zu organisieren. Am Vorabend, dem 19.Oktober 2022, findet die „ISK-Arena“ mit Kurzvorträgen statt. Sachverständige aus verschiedenen Ländern berichten über Schäden und deren Sanierungen und diskutieren. Mit Fachvorträgen zu aktuellen „Brennpunkten“ an der Bauschadensfront wird die ISK-Tagung am 20. und 21.Oktober 2022 durchgeführt. Zielgedanke der ISK 2022 ist, dass grenzüberschreitend Sachverständige und Bauschaffende ihre fachliche Meinung, praktische Erfahrung und Lösungsansätze austauschen können. Die Veranstaltung wird von einer Fachausstellung begleitet, bei der internationale Produkthersteller, Dienstleister und Verlage die Tagungsteilnehmer zusätzlich informieren. Der ISK und der Fachverband der Stuckateure (SAF) im Branchenzentrum für Ausbau und Fassade, als diesjähriger Veranstalter, lädt Fachunternehmen, Planende, Sachverständige, Fachexperten und Vertreter der Baustoffbranche herzlich nach Memmingen ein.

www.stuck-verband.de/#isk