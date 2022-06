Grüne Ziele

Saint-Gobain Weber hat kürzlich in Köln seine Nachhaltigkeitsstrategie vorgestellt und bei dieser Gelegenheit auch zukunftsweisende Produkte präsentiert. Darunter sind eine teilvorgefertigte WDVS-Fensterzarge und eine hochflexible Universalabdichtung.

Wie das Unternehmen bekannt gab, hat sich Saint-Gobain Weber dazu verpflichtet, bis 2045 klimaneutral zu produzieren. Hierfür hat Weber einen Zeitplan mit Meilensteinen erstellt. Im ersten Schritt sollen die CO2-Emissionen bis 2030 um 20 Prozent reduziert werden, gemessen am Ausstoß des Referenzjahrs 2017. Bereits jetzt hat der Hersteller seinen CO2-Fußabdruck um 10.000 Tonnen pro Jahr verringert. Um dies zu realisieren, hat Weber Maßnahmen in verschiedenen Bereichen umgesetzt. Neben Rezepturumstellungen, um CO2-intensive Rohstoffe durch Alternativen zu ersetzen, werden auch die Produktions- und Lieferprozesse umfassend durchleuchtet. Dafür muss zunächst Grundlagenarbeit geleistet werden, indem die CO2-Bilanz von allen über 800 Produkten aus dem Weber-Portfolio erhoben wird. „Wir sind stolz darauf, dass wir auch mit einem großen Teil unseres Produktportfolios – alle unsere WDV-Systeme – zur Energieeinsparung beitragen; diesen Beitrag lassen wir jedoch in unserer CO2-Bilanz außen vor“, sagt Weber-Geschäftsführerin Mara Terzoli. Sie räumt ein: „Wir haben einen weiten Weg vor uns. Aber noch vor zehn Jahren wäre die Idee, als Baustoffhersteller klimaneutral zu werden, in der Branche als utopisch abgetan worden. Heute arbeiten wir daran.“

Kreislaufwirtschaft fördern

Ein weiterer wichtiger Baustein ist die Schaffung und Förderung von Rohstoffkreisläufen. Hier hat Weber mit der Entwicklung des ersten recyclingfähigen Wärmedämm-Verbundsystems weber.therm circle Pionierarbeit geleistet. Weitere Maßnahmen zum Schutz von Rohstoffressourcen sind die kontinuierliche Reduzierung von deponierten Produktionsabfällen (um rund 36 Prozent seit 2017), die Optimierung von Verpackungen und ein entsprechendes Rücknahmesystem sowie der Druck aller Broschüren auf 100-Prozent-Recyclingpapier.

Artenvielfalt schützen

Die dritte Säule der Saint-Gobain Weber-Nachhaltigkeitsstrategie ist der Schutz der Biodiversität durch die Vermeidung umweltschädlicher Stoffe. Ein Beispiel dafür, dass das Unternehmen dies ernst nimmt, ist bereits seit Jahren der Verzicht auf filmbildende Biozide in allen Weber-Fassadenputzen.

Initiative Wertvolle Wand

Dazu passt auch die Initiative „Wertvolle Wand“, die KS-Original und Saint-Gobain Weber gestartet haben, um auf die Bedeutung wertbeständigen Bauens aufmerksam zu machen. Ziel ist es, wertvolles Bauen als neuen ganzheitlichen Bewertungsmaßstab in der Architektur und Baubranche zu etablieren. Die beiden Unternehmen konkretisieren dies anhand des Bauteils Wand und definieren dafür bauliche Werte. Christian Poprawa, Direktor Marketing bei Saint-Gobain Weber, sagt dazu: „Wertvoll bauen heißt, mit qualitativ hochwertigen Produkten für einen langen Werterhalt zu sorgen, gleichzeitig aber auch das Thema Rückbau und Recycling mitzudenken.“

Wertvolle Wandkonstruktion

Die Initiative zeigt eine Wandkonstruktion, die über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg alle Anforderungen einer wertvollen Wand vereint. Basis ist die Kombination eines KS-Mauerwerks mit dem vollmineralischen Wärmedämm-Verbundsystem weber.therm circle sowie mit Innenputz auf Kalkbasis. Die drei Produkte sind aufeinander abgestimmt, schaffen einen dauerhaft robusten sowie ressourcenschonenden Wandaufbau und setzen einen hohen Maßstab für wertvolles Bauen.

Effizienter und sicherer Anschluss

In der Fläche ist ein WDV-System eine sehr einfache und sichere Konstruktion. Der Anschluss an angrenzende oder durchdringende Bauteile ist technisch herausfordernder. Zu solchen Bauteilen gehören das Fenster selbst und viele zugehörige Elemente, wie z. B. Markisen, Geländer, Raffstore- und Jalousiekästen sowie Fensterbänke. Mit der flexiblen Universalabdichtung weber Anschlussdicht bringt das Unternehmen eine neue Abdichtungslösung auf den Markt, die die Einbindung dieser Bauteile in ein WDV-System vereinfachen soll. Weber Anschlussdicht ist eine 2-komponentige, hochflexible Universalabdichtung. Sie bietet ein sehr breites Anwendungsspektrum rund um das Fenster. Sie ist unter anderem geeignet als zweite Abdichtungsebene unter Fensterbänken oder als Kleber für Natur- und Kunststeinfensterbänke. Das Produkt trocknet witterungsunabhängig durch und kann somit bei kühlen Außentemperaturen verarbeitet werden. Durchgetrocknet ist es individuell überputz- und überstreichbar. Aufgrund seines reaktiv abbindenden Bindemittels ist weber Anschlussdicht schnell regenfest und trocknet selbst bei Temperaturen um drei Grad vollständig durch. Innerhalb weniger Stunden ist das Material druckwasserdicht. Die Universalabdichtung ist für alle mineralischen Untergründe sowie Altbitumenuntergründe geeignet. Die allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse gemäß Prüfungsgrundsätzen PG-MDS, PG-FPD liegen vor. Das Produkt ist zudem mit dem EMICODE-Siegel EC 1 PLUS ausgezeichnet.

Vorgefertigte WDVS-Fensterzargen

In Wärmedämm-Verbundsystemen wird jedes Fenster bisher manuell mit Dämmstoff umkleidet, abgedichtet und an die umliegende Dämmebene angeschlossen. Die Bearbeitung der Anschlussdetails ist sehr zeitaufwendig. Zudem ergeben sich hier die meisten Mängel in der Ausführung, insbesondere, wenn unter hohem Zeitdruck und mit unter Umständen schlecht ausgebildeten und wechselnden Subunternehmern gearbeitet wird. „In der Automobilindustrie ist es – unabhängig von der Fahrzeugklasse – seit Langem üblich, vorgefertigte Bauteile wie Türen oder Motorblöcke einzubauen“, erläutert Christian Poprawa. „Davon können wir lernen, denn auch in der Baubranche steigt der Rationalisierungsdruck.“

Die Lösung: komplett vorgefertigte WDVS-Fensterzargen als konfigurierbare Bauelemente. Die Zarge wird einschließlich der streichfertigen Laibung, der Fensterbankaufnahme und der Vorbereitung für den außen liegenden Sonnenschutz in einem Stück ans Bauvorhaben geliefert. Die Zargen lassen sind individuell konfektionieren. Die kundenspezifische Serienfertigung erlaubt einen höheren Perfektionsgrad und eine hohe Qualität. Auf der Baustelle werden die Zargen nur noch auf die vorher montierten Fenster „gesteckt“ und mit dem WDVS umkleidet.

Dieses „Plug-and-play“-Konzept sorgt für eine deutliche Beschleunigung der Bauzeit bei geringerem Personaleinsatz. Zudem bietet es Bauherren und Planern mehr Sicherheit mit technisch und ästhetisch perfekten Anschlüssen. Für Handwerker ist durch den einfachen Umgang mit den vorgefertigten Zargen die Gewährleistungsfrage entschärft, da die exakte Serienfertigung kaum noch Raum für Verarbeitungsfehler lässt.

Die vorgefertigten WDVS-Zargen können im Neubau und im Bestand eingesetzt werden. Weber bietet für die Elementierung eine umfassende Beratung und Planungsunterstützung an.

Weitere Informationen:

www.sg-weber.de

PraxisPlus Wertvolle Wand Fensterbroschüre Die neu gegründete Initiative ist überzeugt, dass nur ganzheitliche Lösungen zu wertvoller Architektur führen. Sie vermittelt, welche acht Kriterien eine Wand wertbeständig und damit zukunftsfähig machen. Ein Impulsvideo stimmt atmosphärisch auf das Thema ein. www.wertvollewand.de Weitere Informationen und ein Anwendungstipp finden sich in einer Broschüre zur fachgerechten Integration von Montageelementen in ein WDV-System. www.de.weber/files/de/2021–08/Fensterbroschuere.pdf