Die Hardie VL Plank Fassadenplatten von James Hardie Europe wurde mit einem Nut-Feder-System ausgestattet, sodass die einzelnen Fassadenplatten nahezu nahtlos ineinander greifen sollen. Sie werden verdeckt – ohne Vorbohren – auf der Unterkonstruktion verschraubt oder vernagelt. Ein zusätzliches Befestigungssystem für die Montage ist laut Hersteller nicht erforderlich. Die neuen Fassadenplatten eignen sich sowohl für horizontal wie auch vertikal verlaufende Fassadenbilder und bieten so maximale Flexibilität. Sie sind in Holzoptik und in sechs modernen Farben verfügbar.

www.fermacell.de