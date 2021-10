Ab sofort beginnt die Bewerbungsphase für den Seifriz-Preis. Die hybride Veranstaltung Zukunft Handwerk bildet 2022 eine neue Bühne für die Verleihung des Seifriz-Preises – Deutschlands Innovationspreis des Handwerks. Innovative Betriebe aus ganz Deutschland und deren Partner werden im März 2022 aufeinander treffen. Ausgezeichnet werden sollen besonders gelungene Projekte, die in Zusammenarbeit von Handwerk und Wissenschaft entstanden sind. Die Bewerbungsphase ist gestartet: Unter dem Motto „Werteschmiede“ kann eingereicht werden, was das Handwerk der Zukunft ausmacht. Dazu gehören kreative Produkte, neuartige Verfahren und clevere Dienstleistungen, aber auch Geschäftsmodelle, Strategien und Formen der Betriebsorganisation oder -kultur, die es so noch nicht gibt. Die Gewinnerteams erhalten neben medialer Begleitung eine Beteiligung im Expo-Bereich von Zukunft Handwerk sowie Preisgelder in Höhe von insgesamt 25.000 Euro. Im Fokus: Das Handwerk von morgen. Bewerben Sie sich jetzt.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.zukunfthandwerk.com.