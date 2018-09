Mit „Toward Utopia“ gibt die Heimtextil die Richtung für die neue Trendsaison 2019/2020 vor. Im Rahmen der offiziellen Heimtextil Trend Preview präsentierte das Londoner Studio FranklinTill die Designthemen zur kommenden internationalen Fachmesse für Wohn- und Objekttextilien.

Neben den britischen Trendforscherinnen beteiligten sich Anne Marie Commandeur vom Stijlinstituut Amsterdam und Anja Bisgaard Gaede von SPOTT Trends & Business an der weltweit gültigen Prognose für perspektivisches Interior Design. Gemeinsam mit der Leitung der Heimtextil lieferten sie erste Einblicke in die künftigen Stilwelten. Zudem gab Stefan Weil vom Atelier Markgraph, das die räumliche Inszenierung der Heimtextil Trends gestaltet, einen Ausblick auf den neuen „Trend Space“ und stellte die Relevanz von Kommunikation im Raum für die Heimtextil heraus.

Die Trends für den modernen Lebensstil

Die Heimtextil Trends 2019/2020 beschreiben eine Welt, in der wir nach neuen Standards leben. Wir versuchen komplexen Lebensstilen zu entfliehen und wünschen uns tiefer gehende Beziehungen, spirituelle Bestätigung und mehr Sinnhaftigkeit. „Wir leben in einer Zeit der Unsicherheit und des Misstrauens gegenüber allem Etablierten. Als Reaktion darauf versuchen wir ein sinnvolles, bewusstes Leben zu führen, das auf positiven Beziehungen aufbaut. Wir übernehmen die Verantwortung für unser Leben und suchen nach Lebensformen, die unser Wertesystem erfüllen, auf der Suche nach einer neuen Utopie – einer Gesellschaft, die das Wohl all ihrer Bürger zum Ziel hat“, erklärt Caroline Till, Co-Founder des Studios FranklinTill. Dabei bildet die Suche nach neuen Lifestyles, in denen die Themen Achtsamkeit und Nachhaltigkeit eine tragende Rolle spielen, die Herausforderung de rnächsten Jahrzehnte.

„Toward Utopia“ zeigt, welche individuellen Routen wir auf dem Weg zu einer modernen Utopie einschlagen können: Diejenigen, die eine temporäre Auszeit vom Netz suchen, verbinden sich wieder mit der Natur und trotzen den Elementen („Go off-grid“), während andere von der realen in eine virtuelle Welt entkommen („Escape Reality“). Einige treten den Rückzug an und finden Geborgenheit in reinen, minimalistischen Räumen („Seek Sanctuary“). Eine nostalgische Antwort auf die heutige von Unsicherheit geprägte Zeit findet „Embrace Indulgence“ und umgibt uns mit Schönheit und Luxus. Und der bedingungslose hedonistische Wunsch nach Spiel („Pursue Play“) steckt wohl in jedem von uns.

„Trend Space“

Wie die verschiedenen Szenarien gelebt werden können, zeigt die Heimtextil im neu konzipierten „Trend Space“ in der Halle 3.0. Hier präsentiert die Messe fünf Trendthemen, die eine Kombination aus Inspiration, Interaktion und Wissensvermittlung abbilden und wegweisende Projekte sowie Designinitiativen vorstellen. Ebenso stellt der „Trend Space“ aktuelle Farbtrends vor. Die immersive Inszenierung vor Ort und das ab sofort verfügbare Trendbuch dokumentieren die poetischen Eigenschaften von Farbe sowie ihre inspirierende, künstlerische und ästhetische Kraft im Design. „Der neue ‚Trend Space‘ der Heimtextil überzeugt mit interaktiven und taktilen Erlebniswelten. Der Besucher wird spielerisch inspiriert, involviert und motiviert, sich mit futuristischen, räumlichen Gestaltungskonzepten auseinanderzusetzen“, blickt Olaf Schmidt, Vice President Textiles & Textile Technologies der Messe Frankfurt, voraus. „So entsteht ein umfassendes Bild zur Gestaltung künftiger Räume und wir erhalten Antworten auf die Fragen, wie wir künftig interagieren, konsumieren,

leben und arbeiten“, so Schmidt weiter.

Mehr zu den Heimtextil Trends und Trendbuch bestellen: www.heimtextil-trends.com

Heimtextil Trends 2019/2020 im Überblick:

PURSUE PLAY I SEEK SANCTUARY I GO OFF-GRID I ESCAPE REALITY I EMBRACE INDULGENCE

PURSUE PLAY

In einer Ära der Ungewissheit, politischer Instabilität und der Umweltprobleme stillen wir unser Bedürfnis nach Optimismus und Kreativität im Spiel. Spielen hilft uns, inmitten von Chaos und turbulentenZeiten einen Sinn zu finden. Entsprechend legen Designer den Fokusspielerisch auf ungehemmte, taktile Interaktionen und Experimente.Gewagte, freche Produkt-, Raum- und Modedesigns werden mit einerPrise Humor aufgelockert. Formen und Farbpaletten nehmen einesurrealistische Note an und das Konzept der L’art pour l’art findet wiederBeachtung. Die Verwendung satter Primär-Farben ist spielerisch undnaiv, während die Kombination aus hochglänzenden und mattenTexturen einen appetitlichen visuellen Reiz kreiert. Abstrakte Formen,ein kühnes Spiel mit Mustern und überbordende Texturen fordern unsheraus, fantasievoll zu sein und unsere eigenen Geschichten zuerfinden.

SEEK SANCTUARY

In einem intensiven, hypervernetzten Alltag suchen immer mehrMenschen nach Möglichkeiten, alle Verbindungen zu „kappen“ – nachutopischen Zufluchtsorten der Ruhe inmitten all des Lärms. Sie ziehensich in urbane Oasen zurück, in denen sie abschalten können, umErholung, Neuausrichtung und Klarheit zu finden. Dieser Essenzialismusbedeutet jedoch nicht, dass man Produkte kategorisch ablehnt – vielmehr geht es um die gezielte Suche und Wertschätzung vonDesignstücken und Konzepten, die einfach, schön, funktional undhochwertig sind. Die Kombination einer minimalistischen Farbpalette mitsorgfältig ausgewählten strukturellen Details, kurvenreichen Formen undPolstern erzeugt Komfort und Wärme

GO OFF-GRID

Auf der Suche nach einer neuen Naturverbundenheit entsteht eineZuwendung zu Erfahrungen jenseits eines vernetzten Alltags. Es ist derVersuch, natürlicher zu leben, zurück zu den Ursprüngen derMenschheit zu gelangen und in Einklang mit der Natur zu leben – undnicht gegen sie. Es geht um grenzüberschreitende Erfahrungen anentlegenen Orten, durchaus unterstützt durch High-Tech-Survival-Equipment. Die Kombination aus strapazierfähigen technischenAspekten von Outdoortextilien und Arbeitskleidung bedingt eineausgeklügelte, utilitaristische Ästhetik und verspricht Langlebigkeit undFunktionalität. Von der Natur inspirierte Farben und Muster feiern dievermeintliche „Unvollkommenheit“ des Natürlichen.

ESCAPE REALITY

Eine neue Utopie kann ebenso im Digitalen wie im Realen wurzeln. DasPotenzial der virtuellen und erweiterten Realität lässt die Grenzenzwischen Fantasie und Wirklichkeit verschwimmen. Wir beschäftigen unsmit einer Technologie, die tiefere und nachhaltige Erlebnisse imtäglichen Leben ermöglicht. Schimmernde, irisierende Oberflächenverfügen über eine transformative und optimistische Qualität,verwandeln sich in der Bewegung und erzeugen eine flüchtige, nichtgreifbare Bewegung. Perlmutteffekte und Hochglanz erzeugen eineeinzigartige Dynamik in Designs, die augenscheinlich das Unmöglicheschaffen, indem sie als feste Form flüssig und in der Schwebeerscheinen und jederzeit förmlich zerfließen könnten. ÄtherischeKombinationen von hellen Pastelltönen erzeugen eine surrealistische,hyperreale Stimmung.

EMBRACE INDULGENCE

Hochwertige Materialien und satte Farben, ein modernistischer Stil undsolides Handwerk vereinen sich zu einer utopischen Vision von derZukunft des Luxus. In einer von Ungewissheit geprägten Moderneblicken wir durch eine rosarote Brille auf frühere Epochen zurück,erinnern uns an die Behaglichkeit der guten alten Zeit, sehnen uns nachSicherheit und umgeben uns mit einer ruhigen, einladenden Ästhetik.Klug kombinierte, ehrliche Materialien, kreativ umgesetzte Ideen undschnörkellose Opulenz bilden einen neuen Komfort ebenso wie Intimitätund Fühlbarkeit.