Dieses neue Phthaloblau im Bild ist, laut Hersteller Kremer, in wässrigen Techniken transparenter als andere Sorten. Es eignet sich für Aquarellfarbe oder lasierende Farbaufträge mit Dispersion K 52. Das Pigment lässt sich in Aquarell, Eitempera, Kasein und Acryl gut binden. In Öl wirkt es aufgrund seiner hohen Transparenz dunkel, bei deckendem Farbauftrag rotstichig. Erhältlich in 20 Gramm, 100 Gramm und 1 Kilogramm-Gebinden.

www.kremer-pigmente.de

2. Mai 2019