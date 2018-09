In der kühlen Jahreszeit entsteht oft der Wunsch nach einem wohligen Zuhause. Die harmonischen Farbtönen der Colours for Life-Linie von Auro schenken Räumen eine angenehme Atmosphäre, vor allem in Trendfarben wie kräftiges Violett oder Blau.

Wegen der umweltfreundlichen Rezeptur wirken die Wand- und Deckenfarben besonders authentisch und ästhetisch. Erst die entscheidenden Zutaten wie die mineralischen Pigmente und die pflanzlichen Inhaltsstoffe machen die Naturfarben einzigartig.

Trendfarben wie tiefe, kräftige Rot- und Violetttöne und auch Blau unterstreichen den Charakter der Wohnräume. Accessoires mit natürlicher Haptik, wie Wollteppiche oder farbige Kerzen ergänzen den winterlichen Look. Die AURO-Farbpalette enthält fast 800 Nuancen. Die Farben sind kompostierbar und lassen sich wieder in den Stoffkreislauf der Natur integrieren.

Trend Upcycling – Mit Farbresten Kerzen verschönern

Mit der bunten Vielfalt werden auch Lieblingsteile hergestellt. Übrig gebliebene Farbreste finden neuen Einsatz und lassen sich somit mühelos verwerten. In der DIY-Reihe auf AUROtv zeigt der Hersteller, wie Kerzen schöne Farbverläufe erhalten dank Dip-Dye-Technik.

Und so wird´s gemacht:

Material und Anwendung für Dip-Dye-Technik, Kerzen:

Verschiedene Farbreste

Kerzen

Schalen

Holzstäbe zum Rühren der Farbe

Papier / Zeitung zum Unterlegen

Farbreste aufrühren und in kleine Schalen umfüllen, Kerze ca. 1/3 in Farbe eintauchen, kurz abtropfen lassen und umdrehen. Je nach Geschmack Farbverlauf auf der Kerze herstellen, danach umdrehen und trocknen lassen.