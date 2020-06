Information zum Datenschutz nach Art. 13 DS-GVO im Rahmen der Aktion „Wie kaufen Profis ein?“

Stand: Juni 2020

Wir nehmen den Schutz und die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten sowie die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften sehr ernst. Nachfolgend informieren wir Sie darüber, welche Daten im Rahmen der Teilnahme an unserer Umfrage und der damit verbundenen Teilnahme an unserer Verlosung erfasst werden und wie wir diese nutzen.

1. Verantwortliche Stelle für die Datenerhebung und Datenverarbeitung

Wir, die

Geometry Global GmbH

Darmstädter Landstraße 112

60598 Frankfurt am Main

+49 69 427282 700

info-germany@geometry.com

verarbeiten Ihre Daten als verantwortliche Stelle.

2. Datenschutzbeauftragter

Unser Datenschutzbeauftragter ist

Herr Hannes Oenning

WPP Deutschland Holding GmbH & Co. KG

Darmstädter Landstraße 112

60598 Frankfurt am Main

E-Mail: dsb@wpp-germany.de.

3. Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten

Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten, wie hier beschrieben und unter Einhaltung der einschlägigen Datenschutzgesetze. Die Umfrage erfolgt anonym, dies bedeutet, wir werden die von Ihnen gemachten Angaben nicht mit Daten verknüpfen, die Sie identifizierbar machen könnten. Sofern Sie jedoch von der Möglichkeit Gebrauch machen, als Dank für die Teilnahme an unserer Verlosung teilzunehmen, erheben wir Ihren Namen und Ihre E-Mailadresse. Diese Daten benötigen wir, damit Sie an der Verlosung teilnehmen können und damit wir Sie, als etwaigen Gewinner, benachrichtigen können.

4. Rechtsgrundlagen der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten

Die Teilnahme an der Verlosung ist freiwillig. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Ihre durch die Eingabe der jeweiligen Daten zum Ausdruck gebrachte Einwilligung.

5. Speicherung der Daten

Die Daten werden so lange gespeichert, wie sie für die Erfüllung des Zwecks, zu dem sie erhoben wurden, erforderlich sind, maximal also bis zur Abwicklung der Verlosung oder bis zu einem Widerruf der Einwilligungserklärung. Ihre Daten werden gelöscht, wenn der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme an der Verlosung bei einem Widerruf der Einwilligung nicht mehr möglich ist.

6. Ihre Rechte

Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:

Recht auf Auskunft,

Recht auf Berichtigung oder Löschung,

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,

Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung,

Recht auf Datenübertragbarkeit.

Sie haben das Recht, eine von Ihnen erteilte etwaige Einwilligung, die in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten von Ihnen abgegeben wurde, mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen, ohne dass dies die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt. Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.

Alle Informationswünsche, Auskunftsanfragen, Widerrufe und Widersprüche