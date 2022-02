Abitur und Ausbildung kombiniert

Janina Jäger gehörte dem ersten Absolventenjahrgang des „Dualen Gymnasiums“ an, ist eine der Innungsbesten im Landkreis Reutlingen. Ihr Werdegang beweist, dass sich Abitur und Gesellenbrief miteinander kombinieren lassen.

Das „Duale Gymnasium“ ist ein Konzept, das von Heinrich Schmid entwickelt wurde. Als eine der Innungsbesten gewann Jäger zudem den „Förderpreis – Ausbildung im Handwerk“. „Ich war schon immer ein kreativer Mensch und habe mich sehr früh für das Handwerk interessiert“, erklärte sie den Beweggrund für ihre Entscheidung für das Ausbildungskonzept bei Heinrich Schmid. Vor allem die Abwechslung zwischen theoretischem Denken in der Schule und praktischen Arbeiten auf der Baustelle brachte Vorteile mit sich. „Es macht mich stolz, dass ich neben meinem Abitur auch noch einen sehr guten Abschluss in meiner Ausbildung geschafft habe“, erzählt sie weiter. Ihr Ausbilder Reinhold Lanz ist stolz auf seinen Schützling: „Sie war von Anfang an mit großem Interesse dabei und hat mit großer Freude die Ausbildung absolviert. Daher durfte sie sehr schnell selbstständig arbeiten und wickelte direkt nach ihrem Abschluss eigene Baustellen ab.“ Gesellschafter Max Schmid wertet den Erfolg als positive Bestätigung des Dualen Gymnasiums. „Janina kann man zu ihrer tollen Leistung nur gratulieren.“

