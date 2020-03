Neue Angebotsbroschüre der Maler- und Lackiererinnung Rhein-Main

Eine neue Angebotsbroschüre informiert über das umfassendes Angebot für Ausbildungsbetriebe der Maler- und Lackiererinnung Rhein-Main. Die 2014 ins Leben gerufene Ausbildungsoffensive hilft Auszubildende zu gewinnen und unterstützt Betriebe praxisorientiert bei der Ausbildung.

Um potenzielle Auszubildende anzusprechen, arbeitet sie auch intensiv mit den Arbeitsagenturen und Jobcentern im Innungsgebiet zusammen. Eine erfolgreiche Form der Ansprache von potenziellen Lehrlingen ist dabei die jährlich im März stattfindende Bewerberwoche. Außerdem bietet sie seit mehreren Jahren bietet sie zudem in Kooperation mit der Frankfurt University of Applied Sciences Abiturienten den dualen Bachelor-Studiengang Bauingenieurwesen in Verbindung mit einer Ausbildung zum Maler und Lackierer an.

Zum Angebot der Ausbildungsoffensive zählen auch ausbildungsbegleitender Praxisseminare wie der Starterwoche für Auszubildende im ersten Lehrjahr, dem Jungmaler-Workshop oder auch dem Kurs zur Prüfungsvorbereitung.

Neu im Programm sind der Sprachförderkurs für Auszubildende mit Migrationshintergrund sowie Schulungen von Ausbildergesellen. In enger Zusammenarbeit mit der „Qualifizierten berufspädagogische Ausbildungsbegleitung in Berufsschule und Betrieb“ (QuABB) leitet die Innung individuelle Hilfestellungen bei Problemen eines Auszubildenden.

Neben diesen und weiteren Maßnahmen hat die Innung zudem vor einigen Jahren einen „Unternehmerkreis Ausbildung“ gegründet. In diesem bringt sie regelmäßig Mitgliedsbetriebe zusammen, die sich einer qualifizierten Ausbildung verschrieben haben, um Erfahrungen auszutauschen und neue Angebote (z.B. Seminare, Ausbildungshilfen usw.) auszuarbeiten sowie bestehende Angebote zu verbessern.

Einen Überblick über alle Angebote der Ausbildungsoffensive verschafft eine neue Broschüre. Sie steht allen Ausbildungsbetrieben kostenlos zur Verfügung und kann in der Geschäftsstelle der Innung telefonisch unter (069) 89 99 07 67 oder per E-Mail an info@farbe-rhein-main.de angefordert werden.

www.farbe-rhein-main.de