Ausbildungsstart

Mit dem Seminar „MEGAzubi Starter“ begrüßt der handwerkseigene Großhändler MEGA eG seine neuen Nachwuchsfachkräfte. Vom 12. bis 16. September erhielten die 41 neuen Auszubildenden in der Hamburger Firmenzentrale einen ersten Einblick in das Unternehmen. Während der Einführungswoche durchlaufen die neuen MEGAzubis aus allen Regionen das sogenannte MEGAzubi-Starter-Seminar. Den Abschluss bildet eine Ralley durch die Verwaltungs-, Lager- und Verkaufsräume der Zentrale. Ziel der Einführungswoche ist es, die Auszubildenden bestmöglich auf ihre bevorstehenden Tätigkeiten an den jeweiligen Standorten der MEGA Gruppe vorzubereiten. Bei der MEGA werden derzeit, einschließlich Umschülern und dualer Studenten, insgesamt 99 junge Menschen ausgebildet. Die MEGA bildet in verschiedenen kaufmännischen und gewerblichen Berufen aus:

– Fachkräfte für Lagerlogistik

– Fachlageristen

– Kaufleute für Büromanagement

– Kaufleute für Marketingkommunikation

– Kaufleute im E-Commerce

– Kaufleute im Groß- und Außenhandelsmanagement

Darüber hinaus bietet die MEGA den als lntensivstudiengang anerkannten Dualen Studiengang „BWL-Handel, Schwerpunkt: Branchenhandel, Bau, Haustechnik, Elektro“ an.

www.mega.de