Fünf Azubis von der Wilhelm-Ostwald-Schule am OSZ für Gestaltung in Berlin-Steglitz gehörten zu den 100 Besten 2021 in ihrem Handwerk und wurden im Rahmen des Bestenwettbewerbs „Du hast es drauf – zeig’s uns!“ der gemeinnützigen Sto-Stiftung mit speziellen Werkzeugkoffern im Wert von fast 1.000 Euro ausgestattet.Ziel dieser Aktion ist es, sozial und wirtschaftlich förderbedürftige Lehrlinge zu unterstützen. Dafür werden seit 2012 jährlich 100 Azubis aus dem Maler- und Lackiererhandwerk im dritten Ausbildungsjahr mit dem grünen Koffer der Sto-Stiftung prämiert, der ihnen zur optimalen Vorbereitung auf ihre Gesellenprüfung dienen soll. Bei der Übergabe der Werkzeugkoffer waren neben dem Fachschulleiter Jörg Radkowski, auch der Geschäftsführer der Maler- und Lackiererinnung Berlin Jörg Paschedag anwesend. Der Innungs-Chef richtete sich in einer kleinen Rede an die Azubis und sprach ihnen seine Anerkennung aus. „Es ist toll, dass wir in Berlin wieder so gut vertreten sind“, sagte Paschedag. Aufgrund der Corona-Pandemie fand die feierliche Übergabe zwar in einem kleineren Rahmen statt, die Freude der Wettbewerbssieger über ihre Auszeichnung blieb aber ungetrübt und verlieh ihnen viel Selbstvertrauen. Deshalb verwunderte es nicht, dass die Auszubildenden noch große Ziele für ihre Zukunft haben und weitere Qualifikationen erwerben möchten.

www.sto-stiftung.de