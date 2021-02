Lehrlingspreis für Mohanad Ahmed Ibrahim Ibrahim

Der Landkreis Konstanz setzt mit dem „Lehrlingspreis“ seit vielen Jahren ein deutliches Zeichen für die duale Ausbildung. Im Jahr 2020 ging der mit 2.000 Euro dotierte Preis je zur Hälfte an den zum Maler- und Lackierergesellen ausgebildeten Mohanad Ahmed Ibrahim Ibrahim (HWK) und den frisch ausgebildeten Industriekaufmann Tobias Brändle (IHK).

Mohanad Ibrahim machte im Jahr 2017 eine Einstiegsqualifizierung und begann danach seine Lehre beim Malergeschäft Kamenzin in Orsingen-Nenzingen. Er nahm an Weiterbildungen der Handwerkskammer teil und besuchte Kurse an der Volkshochschule, um sein Deutsch zu verbessern. Die Gesellenprüfung schaffte er mit einem sehr guten Ergebnis. Das wurde von Albrecht Kamenzin mit einer Übernahme als Malergeselle in seinem Betrieb belohnt.

„Ich bedanke mich bei meinem Chef, bei meinen Ausbildern und für die tatkräftige Unterstützung meiner Kollegen“, so Mohanad Ibrahim bei der Preisverleihung, die im kleinem Rahmen am 10. Dezember 2020 im Landratsamt Konstanz stattfand. Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Konstanz Raimund Kegel freute sich, dem Preisträger persönlich die Glückwünsche überbringen zu können: „Ich bin begeistert, wie schnell sich Mohanad Ibrahim als Nichtmuttersprachler die Feinheiten des Handwerks angeeignet und durch Begleitangebote eine insgesamt so erfolgreiche Gesellenprüfung abgeschlossen hat. Ein lernwilliger und hochmotivierter Auszubildender ist in diesem Fall auf einen sehr guten Ausbildungsbetrieb gestoßen, dem ich für sein Engagement ebenfalls ganz herzlich danke.“