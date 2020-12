Fachkräfte und Nachwuchs gewinnen: Seminare der Brillux Akademie

Serie Azubis im Handwerk – Es gibt Handwerksbetriebe, denen es offenbar mühelos gelingt, Fachkräfte und Nachwuchs für sich zu begeistern. Was machen sie anders? In dem Seminar „Mitarbeiter und Auszubildende im Handwerk gewinnen“ der Brillux Akademie erarbeiten die Teilnehmer aussichtsreiche, individuelle Strategien für die Bewerberansprache von heute.

Fotos: Brillux

Handwerksbetriebe stehen vor einer doppelten Herausforderung: Sie brauchen dringend qualifiziertes Personal und können gleichzeitig nicht endlos Geld und Zeit in die Mitarbeiter- und Azubisuche investieren. Mitarbeitergewinnung muss deshalb im Ergebnis erfolgreich und wirtschaftlich machbar sein. „Wir möchten jedem Teilnehmer konkrete Umsetzungsmöglichkeiten mit auf den Weg geben. Außerdem wollen wir ihnen das Bewusstsein mit auf den Weg geben, dass gezieltes Personalmarketing unabhängig von der Betriebsgröße zu sehen ist“, so Marius Marburger. Er ist Gruppenleiter der Brillux Akademie und Verantwortliche für die Nachwuchsinitiative „Deine Zukunft ist bunt“. Das Seminar er ab dem kommenden Jahr gemeinsam mit der erfahrenen Trainerin Claudia Finke vom Institut FRIEDERBARTH durch.

Neue Perspektiven führen zum Ziel

Was sind die Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt? Warum sollte ein Bewerber gerade beim jeweiligen Betrieb arbeiten? Wie geht man detailliert bei der Personalsuche vor und nutzt die richtigen Wege zu Interessenten? Die Teilnehmer bearbeiten das Thema in allen Facetten. Besonders wichtig ist Trainerin Claudia Finke, die Thematik neu zu denken: „Wer die veränderte Erwartungshaltung der Interessenten kennt, sich für neue, auch digitale Kanäle der Mitarbeitergewinnung öffnet und sich als Arbeitgeber bewusst und zielgerichtet vermarktet, stellt die richtigen Weichen.“ Marius Marburger ergänzt: „Bei der Personalsuche gibt es in der Praxis nicht den goldenen Weg. Der Mut, verschiedene Ansätze auszuprobieren, ist entscheidend. Auch fürs kleine Budget gibt es sehr zielführende Möglichkeiten.“

