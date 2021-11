Mit einer Bewerbung für das Azubi-TalentForum vermitteln Brillux-Ausbildungspartnerbetriebe ihrem Nachwuchs echte Wertschätzung. Vom 20. bis 25. März 2022 sowie vom 3. bis 8. April 2022 erhalten die jungen Talente exklusive Einblicke in die Brillux-Produktentwicklung, Technikschulungen, Freizeitprogramm, Objekt-Exkursionen, Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung und Spaß mit Gleichgesinnten.

Vom 18. Oktober zum 17. Dezember 2021 haben Maler- und Stuckateurbetriebe Zeit, ihre Nachwuchskräfte um einen Platz beim Azubi-TalentForum am Brillux-Campus in Münster ins Rennen zu schicken. Die Teilnahme inklusive Verpflegung und Übernachtung im Brillux-Gästehaus B-Wohnen ist kostenlos. Voraussetzungen: Der/die Auszubildende ist zum Zeitpunkt der Bewerbung noch in der Ausbildung, zudem muss der Betrieb Brillux-Ausbildungspartner (www.brillux.de/ausbildungspartnerschaft) sein. Die Bewerbung erfolgt online unter:

www.brillux.de/azubi-talentforum