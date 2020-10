Die ideale Grundeinstellung ist bei Farben und Lacken 12 Mpa bzw. 120 Bar (bei Spritzspachtel maximale Druckeinstellung wählen). Ist das Spritzbild nicht befriedigend – erkennbar an einer Streifenbildung an den Spritzrändern – den Druck am Gerät stufenweise bis auf maximal 16 bis 18 Mpa bzw. 160 bis 180 bar erhöhen. Besser ist es jedoch das Material (Herstellerangaben beachten) zu verdünnen und eine kleinere Düsengröße zu wählen. Denn mehr Druck führt automatisch zu mehr Spritznebel.

