Bei den digitalen Azubi-TechnikTrainings trifft die Online-Theorievermittlung auf Übungen im Betrieb. Zwei Trainings sind bereits kostenlos für Brillux Ausbildungspartner verfügbar – nun kommt mit „Farben nuancieren“ ein drittes hinzu.

„Hier geht es erst mal darum, sich theoretische Basics anzueignen“, sagt Katharina Hemker, Malermeisterin und Technische Referentin der Brillux Akademie: Farbkonzepte, Farbtheorien, Farbwahrnehmung – da kommt einiges an Stoff zusammen. Das in der Brillux Lernwelt verfügbare digitale Azubi-TechnikTraining „Farben nuancieren“ verpackt das komplexe Thema in maximal 90 Minuten dauernde Lerneinheiten, die modular aufgebaut sind. Neben dem Training „Farben nuancieren“ werden auch die Themen „Wasserbasierte Lacke“ und „Saubere Farbanschlüsse“ angeboten. Abgeschlossen werden die Module jeweils mit einem Test. Ist dieser erfolgreich absolviert, gibt es ein Zertifikat. Lernvideos, kurze Erklärsequenzen, Tutorials oder Merkblätter sprechen die verschiedenen Lernvorlieben an. „Natürlich sollen die Azubis die gelernte Theorie auch anwenden“, betont Hemker. Daher gesellt sich zu jedem Lernmodul ein Praxisteil, der in der betrieblichen Werkstatt realisierbar ist – „natürlich in Absprache mit den Aus-bildenden“. Im Fall des neuesten Azubi-TechnikTrainings bedeutet das: Farben mischen. Alle digitalen Azubi-TechnikTrainings sind für Ausbildungspartner kostenlos – lediglich die Kosten für die auf Wunsch zur Verfügung gestellten Praxisteil-Materialien werden von den Betrieben getragen.

