Für mehr Fachkräfte

Bei JOBLINGE engagieren sich an 30 bundesweiten Standorten Mentoren, um jungen Menschen mit schwierigen Startbedingungen einen Weg in das Berufsleben zu ermöglichen. Seit 2008 arbeitet die Initiative als gemeinnütziger Verein. Sie vermittelt betriebliche Praktika und begleitet junge Menschen durch möglichst anschließende Ausbildungsplatzangebote auf dem Weg ins Berufsleben. 2020 fanden 24.000 Schulabgänger keinen geeigneten Ausbildungsplatz, auf der anderen Seite blieben über 63.000 Ausbildungsplätze unbesetzt. Das bedeutet geschätzt bis 2025 ca. 5 Mio. fehlende Fachkräfte. Praktikanten und Betriebe werden ab dem ersten Tag von einem JOBLINGE-Mitarbeiter plus einem ehrenamtlichen Mentor betreut – bis zum Abschluss eines Ausbildungsvertrages. Das unterscheidet die Maßnahmen deutlich von anderen Berufsvorbereitungs- und Qualifizierungsmaßnahmen. Sie zeigen jungen Menschen Wege ins Berufsleben und begleiten sie dabei. Gleichzeitig werden die Betriebe während der Praktika unterstützt. Über die JOBLINGE-Förderung durch Sponsoren bleibt die Maßnahme kostenfrei. Die Erfolge fürs Maler-, Lackierer- und Stuckateurhandwerk: Die Innung München vermittelte direkt Praktika zum Maler & Lackierer, Fahrzeuglackierer sowie Schilder- und Lichtreklamehersteller. Viermal im Jahr starten die Programme in den bundesweiten Standorten.

www.joblinge.de