Weiterbildung: Gestalter/-in im Handwerk im Haus der Farbe Zürich

Die interdisziplinären Weiterbildungen „Gestalter/-in im Handwerk, Berufsprüfung sowie Höhere Fachprüfung“ am Haus der Farbe in Zürich erfolgt in zwei Stufen. In den ersten drei Semestern werden gestalterische Grundlagen und Projektabwicklung vermittelt. Der Abschluss ist die Berufsprüfung. In den folgenden drei Semestern werden die gestalterischen Kompetenzen vertieft und parallel dazu Fertigkeiten der Geschäftsführung, von digitalen Werkzeugen und Designgeschichte erworben. Der Abschluss ist die Höhere Fachprüfung. Ein Infoabend zu den Weiterbildungswegen findet am Mittwoch, den 19.5.2021, um 18:30 Uhr vor Ort oder als Videokonferenz um 18:30 Uhr über Zoom statt. Anmeldung und weitere Informationen:

www.hausderfarbe.ch