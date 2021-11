Kacper Kaczmarski von Westphal Maler aus Neu-Isenburg zählt nicht nur zu den besten jungen Malergesellen der Maler- und Lackiererinnung Rhein-Main, die in diesem Jahr die Gesellenprüfung abgelegt haben. Er konnte vor kurzem einen weiteren Erfolg verbuchen: Am 9. und 10. September 2021 war er in Fulda zum Landesleistungswettbewerb angetreten und erreichte hier den 2. Platz. Zudem sicherte sich das junge Talent zeitgleich den Sieg im Kammerbezirk Rhein-Main, der u. a. mit einem Stipendium von 5.000 Euro dotiert war. Damit strebt der 23-Jährige, der erst vor sechseinhalb Jahren aus Polen nach Deutschland kam und sowohl die Berufsschule als auch überbetriebliche Lehrgänge alle mit der Note 1 abschloss, nun den Meister an. Für den Wettbewerb auf Landesebene war er gut gerüstet. So hatte er parallel zu seiner praktischen Ausbildung bereits an Angeboten wie dem Montagsmaler-Kurs im Aus- und Weiterbildungszentrum der Innung in Frankfurt teilgenommen. Bei diesem schult der erfahrene Malermeister Norbert Dehmel jeden Montagabend Nachwuchstalente in traditionellen Handwerkstechniken.

