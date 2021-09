Vom 23. bis 25. September 2021 ist es soweit: Bei der Europameisterschaft der Berufe treffen sich rund 450 junge, fertig ausgebildete Fachkräfte aus 38 Berufen und kämpfen um eine der heißbegehrten Medaillen in rund 45 unterschiedlichen Berufen. Die Teilnehmer kommen aus 31 Mitgliedsländern nach Graz und sind entweder ausgelernte Fachkräfte oder auch Absolventen einer berufsbildenden höheren Schule und höchstens 26 Jahre alt.

Auch das Maler Nationalteam unter Leitung von Bundestrainer Matthias List wird an dem Wettbewerb teilnehmen. Im Juli trafen sie sich in Ober-Ramstadt zum zweiten Lackworkshop der Caparol-Akademie und vertiefte dort den Umgang mit diversen Werkzeugen, verschiedene handwerkliche Methoden sowie die Airless-Spritztechnologie. So konnte auch noch etwas fürs Team-Building getan werden, das während der Hochphase der Corona-Pandemie im ersten Halbjahr zu kurz kam. Ein Video zum Workshop:

bit.ly/3jglM16