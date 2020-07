Die Bildungsakademie Mannheim bietet seit dem letzten Jahr den Abschluss als „Geprüfte/r Betriebswirt/-in nach der Handwerksordnung (HwO)“ an. Dieser ist im Deutschen Qualifikationsrahmen dem Niveau 7 zugeordnet und damit als „Master Professional“ einem Hochschul-Master gleichgestellt. Am 07.09.2020 startet der nächste Teilzeit-Lehrgang, am 05.10.2020 folgen die Vollzeit-Studierenden. Für Kurzentschlossene sind noch wenige Plätze frei. Das Studium zum Betriebswirt richtet sich an Meisterinnen und Meister, die das eigene Unternehmen noch weiter voranbringen oder als Führungskraft mehr gestalten wollen. Auch beruflich vergleichbar qualifizierte Teilnehmer aus anderen Wirtschaftszweigen können sich zum Betriebswirt (HwO) weiterbilden. Das dazu notwendige Knowhow gibt es als Vollzeitmodell (5 Monate plus Projektarbeit) von Montag bis Freitag tagsüber oder als Teilzeitmodell (17 Monate plus Projektarbeit) dreimal wöchentlich als Abendkurs. Der Kurs besteht aus Präsenzveranstaltungen in der Bildungsakademie, ergänzt durch Selbstlernphasen im Austausch mit Dozenten und Teilnehmern. Der Lehrstoff deckt sämtliche Bereiche der Unternehmensführung ab, von der Strategieentwicklung über Organisation, Finanzierung, Kostenrechnung, Marketing bis zum Personal- und Innovationsmanagement. Auch volkswirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen lernen die angehenden Betriebswirte zu analysieren und zu bewerten. Die Begrenzung der Gruppengröße auf 15 Teilnehmer ermöglicht eine besonders intensive Betreuung und Vernetzung der Studierenden. Dank der Erhöhung des Aufstiegs-BAföG ab August 2020 können die Teilnehmer einen staatlichen Zuschuss in Höhe von 75 Prozent der Kurs- und Prüfungsgebühren erhalten, im Vollzeitkurs ist zusätzlich eine finanzielle Beihilfe zum Lebensunterhalt möglich.

