Im ersten Quartal 2022 bietet die Propstei Johannesberg wieder Werkstattseminare und Fortbildungen in Zusammenarbeit mit dem Verband Farbe, Gestaltung, Bautenschutz Hessen an. Vom 7. bis 10. Februar 2022 findet das viertägige Praxisseminar „Freier Antragsstuck, Fertigung einer verlorenen Form, Zugtechnik, Schablonenbau“ statt. Es vermittelt die wichtigsten Grundlagen des Antragsstucks, des Formenbaus, des Schablonenbaus sowie des „Ziehens“. Beim Seminar „Energetische Verbesserung von historischen Gebäuden“ stehen Fragen und Maßnahmen zur Energetischen Verbesserung von historischen Gebäuden im Fokus. Das Fachseminar vom 14. Februar bis 16. Februar 2022 beinhaltet auch eine Exkursion zur Synagoge Heubach. Der Baustoff Holz und Schäden sowie Schädlinge an historischen Holzkonstruktionen stehen vom 21. Februar bis 22. Februar 2022 auf dem Seminarprogramm. Ab dem 23. Februar bis zum 25. Februar 2022 vermittelt das Seminar „Lösemittel in der Restaurierung“ HandwerksmeisterInnen und GesellInnen Grundlagen zum Thema. Es folgen die Untersuchung von historischen Beschichtungen und die Entwicklung von Arbeitskonzepten mit Lösemitteln. Alle Seminarangebote, nähere Informationen sowie die Anmeldung:

www.propstei-johannesberg.de