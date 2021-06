Azubis und Mitarbeitende zu gewinnen, sie zu fördern und weiterzuentwickeln ist heute die große Herausforderung für Betriebe. Brillux will das Maler- und Stuckateurhandwerk daher mit einem starken und vielfältigen Angebot unterstützen. Auf der neuen Einstiegsseite www.brillux.de/akademiefuerbetriebe sollen die verantwortlichen im Betrieb die jeweils richtigen Bausteine für ihre Personalgewinnung und -qualifikation finden. Der Websitebereich leitet Betriebe schnell zu den passenden Angeboten. Er greift typische Fragen der Betriebsinhaber/-innen auf, verdeutlicht mit Videoclips Zusammenhänge und macht es einfach, neue pragmatische Lösungen gegen den Azubi- und Fachkräftemangel ganz individuell zu entdecken. Für diejenigen, die sich neu an die Themen herantasten, bringt ein Erklärvideo die aktuellen Herausforderungen und das Unterstützungsportfolio auf den Punkt. Neben den zentralen Elementen des Brillux Angebots – „Deine Zukunft ist bunt“ – enthält die Online-Themenwelt noch ein weiteres Extra. Hier gibt es alle Informationen und viele Einblicke in das Brillux Gästehaus B-Wohnen auf dem unternehmenseigenen Campus in Münster. Als Teilnehmer/-in einer Akademiemaßnahme in Nach-Pandemiezeiten kann man hier übernachten und alle Vorzüge eines spannenden Kommunikations- und Begegnungsorts genießen.

