Oberflächenwettbewerb von Claytec

Lehmputz hat in den vergangenen Jahren im Bereich der Innenraumgestaltung immer mehr an Bedeutung gewonnen und viele begeisterte neue Liebhaber gefunden. Seine faszinierenden Oberflächen, das wohngesunde Klima und seine natürlichen Farben sprechen alle Sinne an.

Für die Wirkung des Lehms im Raum sind das Grundmaterial, das Putzmörtelprodukt und die Kunst der handwerklichen Oberflächenausführung von entscheidender Bedeutung. Wir sind sicher, das noch viele brillante handwerkliche und künstlerische Ideen und Lösungen im Verborgenen schlummern.

Aus diesem Grund lädt Claytec nun wieder zum Lehmputz Oberflächenwettbewerb ein und fordert Gestalter und Handwerker zur Bewerbung auf.

Der Wettbewerb 2020 hat das Thema Design-Oberflächen. Bei den verwendeten Mörteln und Zuschlägen für den Wettbewerb muss es sich um Produkte des Unternehmens handeln. Weitere Infomationen zum Wettbewerb und zur Bewerbung finden Sie auch der Claytec-Website.

13. Februar 2020