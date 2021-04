Sto-Stiftung sucht Deutschlands kreativsten Malernachwuchs

Der Beruf des Malers und Lackierers unterscheidet sich in einem wichtigen Punkt von zahlreichen anderen Branchen: Man sieht die Ergebnisse der eigenen Arbeit sofort. Und wenn es richtig gut läuft, darf man zu Recht auch stolz auf sich sein.

Den Handwerksstolz auf die eigene Leistung will die gemeinnützige Sto-Stiftung auch beim Nachwuchs mit einer Aktion stärken. Alle angehenden Maler und Lackierer sind aufgerufen, sich am Instagram-Wettbewerb #StolzAufMich zu beteiligen. Noch bis zum 23. Mai werden die kreativsten Herzen gesucht. In der Wahl von Material und Technik gibt es keine Vorgaben, gefragt sind Einfallsreichtum und handwerkliches Können.

Die Teilnahme ist ganz einfach – Herz gestalten, Bild davon machen, Sto-Stiftung & Malerblatt auf Instagram folgen, das Bild mit #StolzAufMich posten und die Sto-Stiftung vertaggen. Alle angehenden Maler und Lackierer können sich beteiligen. Nach Wettbewerbsende stimmt die Instagram-Community über die drei Preisträger ab, die am 9. Juni bekanntgegeben werden.

Zu gewinnen gibt es hochwertige Arbeitsbekleidung von Engelbert Strauss. Zudem wird im Malerblatt über die drei Gewinnerherzen berichtet.

www.sto-stiftung.de/StolzAufMich

Alle Details

Wer ist teilnahmeberechtigt:

Alle, die stolz auf sich und ihr Handwerk sind

Wann:

26.04. – 24.05.2021

Was:

Poste ein Foto mit einem gestalteten Herz (Feedpost)

Wie:

Gemalt, getupft, gebürstet.. Zeig uns, was du in deiner Ausbildung gelernt hast. Poste ein Foto von deinem Herz und vertagge es mit #stolzaufmich und folge und verlinke uns mit @stostiftung.

Hinweis: Profile öffentlich stellen.

Wie geht es weiter:

Ab dem 28.05.2021 entscheidet die Community über den Gewinnerpost. Das Voting läuft bis 06.06.2021

Bekanntgabe der Gewinner:

Am 09.06.2021 über Direct Message

Datum des Preisauslobung:

Spätestens drei Wochen nach Gewinnbenachrichtigung

Gewinn:

Alle drei Gewinnertechniken werden in einer Ausgabe der Malerblatts gezeigt

Zusätzliche Sachpreis: