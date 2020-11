Weber WissensWerkstatt bietet neues Online-Format für Schulungen

Der Baustoffhersteller Saint-Gobain Weber bietet im Rahmen seiner Akademie, der Weber WissensWerkstatt, ab November verschiedene Online-Seminare an. Die digitalen Fortbildungen sind für die Teilnehmer kostenlos und richten sich an Architekten, Fachhandwerker und Mitarbeiter des Baustoff-Fachhandels.

Die Weber Webbies

Die Weber Webbies dauern maximal eine Stunde und befassen sich mit den Grundlagen, dem gesetzlichen Rahmen und der fachgerechten Verarbeitung von Putz- und Fassadensystemen, Bautenschutz- und Mörtelsystemen sowie Fliesen- und Bodensystemen. Interessierte wählen unter www.de.weber/weber-webbies ein Thema aus und melden sich schnell und unkompliziert online an. Die Teilnahme funktioniert bequem über einen vorab versendeten Link.



„Die Corona-Pandemie hat Online-Seminaren auch in der Baubranche einen großen Aufschwung beschert“, begründet Dorothea Dehlinger, Leiterin Wissensmarketing bei Saint-Gobain Weber, den neuen Service. “Wir halten Vor-Ort-Seminare in der Baubranche weiterhin für sinnvoll und wichtig, angesichts der stetig steigenden Infektionszahlen haben wir uns jedoch entschieden, in dieser Saison darauf zu verzichten. Wir gehen davon aus, dass sich in den kommenden Jahren ein Mix aus Präsenz- und Online-Seminaren etablieren wird.”

Termine im Überblick: