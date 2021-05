Persönliche Ausrüstung und Lernangebote zum Ausbildungsstart

Erleichtern Sie Ihren Azubis den Einstieg ins Arbeitsleben – mit digitalen Lernangeboten und praktischer persönlicher Ausrüstung.

Die Brillux Ausbildungspartnerschaft bietet alles für den perfekten Berufsstart: In der Brillux Lernwelt und mithilfe der simpleclub-Lernapp macht sich Ihr Nachwuchs einfach und selbstständig online fit. Als Brillux Ausbildungspartner fordern Sie einfach die neuen Gutscheincodes für die Nutzung der digitalen Angebote an. Denken Sie außerdem schon jetzt an Malerkleidung, Schuhe, Pinselset und Werkzeugkoffer für Ihre Azubis! Das gesamte Start-Equipment gibt es ebenfalls bei Brillux.

Tolles Extra: Wer den Ausbildungssortiment-Koffer 1741 bis zum 11. Juni 2021 bestellt, erhält ihn mit kostenlos eingraviertem Firmenlogo. Alles für den gelungenen Ausbildungsbeginn – sprechen Sie jetzt Ihren Brillux Verkaufsberater an!