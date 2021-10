Azubi per Klick

Ausbilden heißt Zukunft sichern – Auszubildende zu finden ist aber bekanntermaßen schwer. Die Brillux Initiative „Deine Zukunft ist bunt“ unterstützt Betriebe mit gezielten Maßnahmen bei der Nachwuchsgewinnung. Ein besonders effektives Tool: die digitale Anzeigenschaltung auf dem führenden Online-Portal AZUBIYO.

Wo findet man heute Azubis? Immer öfter auf AZUBIYO, einem der größten deutschen Ausbildungsportale. Dank der Kooperation mit „Deine Zukunft ist bunt“ können Brillux Kundinnen und Kunden dort seit Ende 2020 komfortabel inserieren. Wie das geht? „Ganz einfach“, sagt Jasmin Dorn, Malermeisterin und Prokuristin bei Dorn Malerfachbetrieb im hessischen Gelnhausen „Unser Brillux Verkaufsberater hat uns AZUBIYO im Januar vorgestellt, Brillux hat die Anzeige im ‚Deine Zukunft ist bunt’-Design innerhalb kürzester Zeit für uns eingerichtet. Das war sehr unkompliziert“, so Dorn. Die Ergebnisse ließen nicht lang auf sich warten: Unter den zahlreichen Bewerbungen war der passende Kandidat schnell gefunden. Zum Herbst hat er seine Ausbildung beim Malerfachbetrieb angetreten.

Mehr und bessere Bewerbungen

Auch Harald Alps, Geschäftsführer des Lüneburger Traditionsbetriebs Theodor Schulz, hat über „Deine Zukunft ist bunt“ eine Anzeige auf AZUBIYO geschaltet. Er war nicht nur von der Menge, sondern auch von der Qualität der Rückmeldungen beeindruckt: „Wir haben viel mehr und bessere Bewerbungen bekommen als auf unsere Anzeigen in den sozialen Medien, auf unserer Website und über Google.“ Gleich fünf potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten durchliefen bei Theodor Schulz ein einwöchiges Praktikum, zwei von ihnen sind nun in ihre Ausbildung gestartet. Einer davon ist der 18-jährige Till Kelschenbach: „Ich habe auf AZUBIYO gesucht, weil ich einen guten Ausbildungsplatz finden wollte und es dort sehr übersichtlich ist.“ Und seine Kollegin, die 23-jährige Svea Brandt, ergänzt: „Die Anzeige von Theodor Schulz ist mir gleich aufgefallen, weil das Logo so prägnant war.“

Betreuung der Bewerber ist wichtig

Marius Marburger, der die Brillux Nachwuchsinitiative verantwortet, bestätigt den Erfolg der Kooperation: „Der Anzeigenservice mit AZUBIYO ist aktuell eines der effektivsten Instrumente aus dem gesamten Repertoire von ‚Deine Zukunft ist bunt‘. Wir haben zahlreiche tolle Erfolgsmeldungen von den Betrieben bekommen. Schön zu sehen, wie gut es funktioniert!“ Und er erklärt, wie Betriebe auch nach der Anzeigenschaltung den Bewerbungsprozess verbessern können: „Kommunikation ist das A und O. In der digitalen Welt sind junge Leute es gewöhnt, schnell Rückmeldung zu bekommen – das sollten Betriebe beherzigen und Bewerber regelmäßig über den aktuellen Stand informieren.“ Ebenfalls wichtig sei, wie sich der Betrieb präsentiere: Hilfreiche Infos auf der Karriereseite der Firmen-Homepage gehören genauso dazu wie ein gut vorbereitetes Bewerbungsgespräch. Denn, so Marburger: „Nicht nur der Azubi bewirbt sich beim Betrieb, sondern auch der Betrieb beim Azubi.“

