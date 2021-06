Azubis und Mitarbeitende zu gewinnen, sie zu fördern und weiterzuentwickeln ist heute die große Herausforderung für Betriebe. Brillux unterstützt das Maler- und Stuckateurhandwerk mit einem starken und enorm vielfältigen Angebot. Jetzt erleichtert es die neue Einstiegsseite www.brillux.de/akademiefuerbetriebe den betrieblich Verantwortlichen, die jeweils richtigen Bausteine für ihre Personalgewinnung und -qualifikation zielsicher zu finden.

Fachkräftemangel beheben – die Aufgabe ist in zwei Worten schnell umrissen, erweist sich in der Praxis jedoch als komplexes Unterfangen. Viele einzelne Herausforderungen wollen bewältigt werden. Ein Auszug aus der To-do-Liste liest sich so: Künftige Azubis müssen zunächst für die Ausbildung begeistert werden. Sind sie da, benötigen sie Förderung und Führung sowie – über die Berufsschule hinaus – gezielte Lernunterstützung, gern auch in digitaler Form. Ihr/e Ausbilder/-in ist ebenfalls gefordert und profitiert von vielfältiger Unterstützung, mit der er/sie die Azubis erfolgreich durch ihre Ausbildungszeit führt. Gute Fachkräfte werden besser und bleiben im Betrieb, wenn sie sich weiterqualifizieren können und damit Wertschätzung erfahren.

Schneller Zugriff auf Maßnahmen zur Nachwuchsgewinnung, -förderung und Fachkräfteentwicklung

Die gute Nachricht lautet: Für jede dieser und viele weitere Bedarfslagen bietet Brillux den Betrieben konkrete Unterstützung an. Die erfolgreiche Nachwuchsinitiative „Deine Zukunft ist bunt“ mit ihren vielen Elementen zählt ebenso dazu wie ein ausgetüfteltes Präsenz- und Online-Lernangebot für Azubis sowie Ausbilder im Rahmen der Brillux Ausbildungspartnerschaft. Fachkräfte entwickeln sich in Brillux Seminaren, Qualifizierungsprogrammen sowie Webinaren und Online-Workshops gezielt weiter. Das vielfältige Angebot, das von der Brillux Akademie federführend betreut wird, wächst und wächst. Betriebe können sich das gesamte Programm jetzt noch schneller und bedarfsgerechter erschließen: Brillux hat alle verfügbaren Bausteine für die Nachwuchsgewinnung, die Nachwuchsförderung und Fachkräfteentwicklung in einem neuen Websitebereich (www.brillux.de/ akademiefuerbetriebe) gebündelt.

Die besten Lösungen konkret entdecken

Der neue Websitebereich leitet Betriebe nicht nur schnell zu den passenden Angeboten, er macht beim Sichten der Möglichkeiten auch viel Spaß. Er greift typische Fragen der Betriebsinhaber/-innen auf, verdeutlicht mit Videoclips Zusammenhänge und macht es einfach, neue pragmatische Lösungen gegen den Azubi- und Fachkräftemangel ganz individuell zu entdecken. Für diejenigen, die sich neu an die Themen herantasten, bringt ein Erklärvideo die aktuellen Herausforderungen und das Unterstützungsportfolio von Brillux auf den Punkt. Neben den zentralen Elementen des Brillux Angebots – „Deine Zukunft ist bunt“, Ausbildungspartnerschaft und Weiterbildung für Fachkräfte – enthält die Online-Themenwelt noch ein weiteres Extra. Hier gibt es alle Informationen und viele Einblicke in das Brillux Gästehaus B-Wohnen auf dem unternehmenseigenen Campus in Münster. Als Teilnehmer/-in einer Akademiemaßnahme in Nach-Pandemiezeiten kann man hier übernachten und alle Vorzüge eines spannenden Kommunikations- und Begegnungsorts genießen.

Der Link zur Online-Themenwelt:

www.brillux.de/akademiefuerbetriebe