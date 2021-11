Das von Brillux geplante Gästehaus B-Wohnen in Münster hatte es in sich: Die Baustellenlogistik stellte eine besondere Herausforderung dar. Am Ende entstand eine Wohlfühloase mit 60 Zimmern und Apartments mit WG-Charakter. Die Zimmer haben allesamt eigene Bäder. Für die Dauer ihres Aufenthalts können SeminarteilnehmerInnen der Brillux-Akademie hier Quartier beziehen. „Wir wollen im B-Wohnen Annehmlichkeiten bieten, aber keinen Rundum-Service. Der Gast soll sich einbringen, aktiv werden“, erklärt Peter König, Geschäftsführer bei Brillux. Anliegerschutz und die allgemeine Verkehrssicherheit hatten bei der Planung des Bauvorhabens oberste Priorität. Mehr als zwei Jahre haben Planung, Genehmigung und Bau des Gebäudes in Anspruch genommen – zuletzt war es echte Millimeterarbeit. Das B-Wohnen wurde als Energiesparhaus konzipiert – der Kennwert für die energetische Qualität der Gebäudehülle liegt bei 0,32 W(m²K). In puncto Nachhaltigkeit erfüllt das B-Wohnen so höchste Ansprüche. Die Raumgestaltung ist besonders flexibel: Mittels großer, beweglicher Fensterelemente kann etwa das 115 Quadratmeter große Atrium von Haus B an drei Seiten fast vollständig geöffnet werden. Holz ist dabei das bestimmende Material. Neue Kreativtechniken wurden speziell für das B-Wohnen von Brillux-Anwendungstechnikern entwickelt und bieten einen optischen Hingucker.

www.brillux.de/unternehmen/akademie