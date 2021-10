Regelmäßige theoretische und praktische Lernhäppchen bringen das Können von Azubis nach vorn und halten ihre Motivation hoch. Noch besser ist, wenn sich diese Extralektionen einfach in den betrieblichen Alltag integrieren lassen und das Zeitbudget der Ausbildungsverantwortlichen nur minimal belasten. Genau dafür wurden die digitalen Azubi-TechnikTrainings der Brillux Akademie konzipiert. Maren Peters von der Malerei Peters aus Reinbek und die Programmverantwortliche der Brillux Akademie, Katharina Hemker, berichten von dem Trainingskonzept und den Praxiserfahrungen.

Azubis sind schwer zu finden und nicht leicht zu halten. Bei der Malerei Peters in Reinbek bei Hamburg ist das nicht anders. Der mittelständische Handwerksbetrieb mit mehr als 60 Mitarbeitenden, darunter derzeit neun Azubis in allen Lehrjahren, investiert deshalb bewusst viel in die jungen Leute. „Die Ausbildung mit Extras anzureichern spielt bei der Azubibindung und der menschlichen wie fachlichen Weiterentwicklung der Jugendlichen eine überragende Rolle“, konkretisiert die Ausbildungsverantwortliche im Betrieb, Maren Peters. „Wir müssen uns bei den Jugendlichen bewerben, nicht umgekehrt.“ Deshalb sind ihr zusätzliche Weiterbildungsangebote im Betrieb aus zwei Gründen enorm wichtig: „Wir bilden qualitätsvoll aus, um später gute Gesellen in unserem Betrieb zu haben, denen ich einen tollen Arbeitsplatz bis zur Rente garantieren kann. Doch diese Qualität müssen wir vom ersten Ausbildungstag an greifbar machen, um damit für uns werben zu können.“

Mehr Azubi-Schulungen mit weniger Aufwand

Nun sind innerbetriebliche Schulungsmaßnahmen, die bei der Malerei Peters in einer eigenen Azubiwerkstatt mit eigenen und externen Fachkräften abgehalten werden, durchaus zeit- und kostenintensiv. „Richtig cool“ fand Maren Peters deshalb das neue Angebot der Brillux Akademie, junge Leute mit digitalen Azubi-TechnikTrainings zu schulen. Das Ziel dieses Formats: die Vermittlung erster handwerklicher Basics. Das Konzept: eine Kombination aus kompakter, online vermittelter Theorie und praktischer Umsetzung. „Das Prinzip, sich hier einen digitalen Malermeister kostenlos in den Betrieb zu holen und somit weitere wichtige Inhouse-Schulungen anbieten zu können, ist großartig“, befindet Maren Peters.

Abwechslungsreiche Lern- und Umsetzungshäppchen

Gestartet wurde das Programm der digitalen Azubi-TechnikTrainings Anfang 2021 mit den Themenfeldern „Saubere Farbanschlüsse“ und „Sauber lackieren mit wasserbasierten Lacken“. Im Herbst 2021 kommt nun mit „Farben nuancieren“ eine dritte Grundlagenschulung hinzu.

Inhaltlich und didaktisch entwickelt hat das Lernangebot Katharina Hemker. Die Malermeisterin und Technische Referentin der Brillux Akademie war selbst jahrelang Ausbilderin bei der Maler- und Lackiererinnung Hamburg. Entsprechend abgestimmt sind die Lerninhalte auf den Wissensstand und die Aufmerksamkeitsspanne der real existierenden Azubis. „Jedes Thema besteht aus drei kombinierten Theorie- und Praxismodulen, die jeweils in einer Gesamtzeit von 60 bis 90 Minuten bearbeitbar sind“, so Katharina Hemker. Jedes Modul beinhaltet rund 30 Minuten theoretische Inputs – abwechslungsreich in Lernvideos, Erklärstücken oder Tutorials verpackt. Daran schließen sich ein Fragenkatalog zur Lernkontrolle, eine kurze Besprechung mit den Ausbildungsverantwortlichen und anschließend die praktische Umsetzung des Erlernten in der betrieblichen Werkstatt an.

Die Module der Lerneinheiten bauen aufeinander auf, müssen aber nicht am Stück bearbeitet werden. „Das hat den Vorteil, dass nicht ein ganzer Tag für die Azubi-Schulung geblockt werden muss, sondern selbst zwei Stunden vor Feierabend noch spontan gestartet werden kann“, betont Katharina Hemker. Insbesondere kleinere Betriebe profitieren von dieser flexiblen Einsatzmöglichkeit des Schulungsangebots. Das sieht auch Maren Peters so: „Ein Betrieb, der nicht dauernd einen Mitarbeiter für die Azubi-Schulung abstellen kann, erhält mit diesen digitalen TechnikTrainings die Möglichkeit, Azubis gezielt weiterzuentwickeln.“

