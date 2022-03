Flexibel Jobs abarbeiten

Arbeitsbühnen sind für Malermeister Christian Micheluzzi bei Höhenarbeiten das Mittel der Wahl. Hier erklärt er, warum das so ist und gibt Entscheidungshilfen zu Miete oder Kauf.

Autor: Martin Mansel | Fotos: Micheluzzi

Herr Micheluzzi, was ist für Sie als Maler der größte Vorteil einer Arbeitsbühne gegenüber einem Gerüst?

Christian Micheluzzi: Wenn mich zum Beispiel ein Kunde wegen der Ausbesserung eines Spechtlochs in neun Metern Höhe heute anruft, bin ich in der Lage, heute Abend oder morgen früh zu entscheiden, das spontan zu erledigen.

Das ist der Vorteil, wenn man mehrere Arbeitsbühnen im Bestand hat.

Was sind weitere Einsatzgebiete?

Christian Micheluzzi: Fast alle Fassadensanierungen. Ob es die am kleinen Einfamilienhaus sind, die gereinigt und neu beschichtet werden sollen oder die an Wohnanlagen mit Wärmedämmverbundsystemen. Solche Arbeiten erledigen wir immer mit Arbeitsbühnen. Der Vorteil ist: Ich kann sehr rationell arbeiten. Bei einem Einfamilienhaus stellen wir zwei Arbeitsbühnen hin und zwei Mitarbeiter können alle vier Seiten in einem Durchgang bearbeiten. Meist stelle ich am Freitag die Bühnen hin, am Montag früh legen die Mitarbeiter los. Wenn die fertig sind, fahre ich die Bühnen zur nächsten Baustelle. Wenn ich das mit Gerüsten mache, muss ich immer überlegen. Wann werde ich fertig? Wann soll der Gerüstbauer abbauen kommen? Das ist einfach entspannt mit Arbeitsbühnen.

Voraussetzung ist aber, dass es sich um reine Malerarbeiten handelt?

Christian Micheluzzi: Genau. Wenn mehrere Gewerke im Spiel sind, z. B. der Fliesenlieger den Boden abdichten muss und der Spengler Arbeiten zu erledigen hat, geht das nur mit Gerüst.

Wie stehen Ihre Mitarbeiter dazu, dass Sie Arbeitsbühnen einsetzen?

Christian Micheluzzi: Den Mitarbeitern, die bei uns gelernt haben, ist das in Fleisch und Blut übergegangen. Die sind froh, das sie genau in der passenden Höhe arbeiten können. Auf einem Gerüst muss man sich ja schon mal strecken oder ein Holm befindet sich genau dort, wo man streichen muss. Außerdem sehen sie es positiv, dass sie ihr ganzes Material und Werkzeug mit im Korb haben. Lästiges Hoch- und Runterlaufen entfällt. Wenn jemand Neues zu uns kommt und noch nie auf einer Arbeitsbühne gearbeitet hat, ist es für den manchmal ungewohnt. Dem gebe ich die Chance, sich daran zu gewöhnen und wenn es nichts für den Mitarbeiter ist, dann setzte ich ihn halt auf anderen Projekten ein.

Ihr Vater hat ja schon 1976 begonnen, Arbeitsbühnen einzusetzen und neben dem Malerbetrieb auch zu vermieten. Da haben Sie doch sicher das Thema Schulung und Arbeitssicherheit verinnerlicht?

Christian Micheluzzi: Ja, wir schulen unsere Mitarbeiter regelmäßig. Gerade im vergangenen Herbst haben wir alle Mitarbeiter geschult und auf den aktuellen Stand gebracht. Auf den externen Schulungen wird in einem Tagesseminar Theorie und Praxis vermittelt. Sobald wir neue Geräte im Betrieb haben, lassen wir die Mitarbeiter ebenfalls entsprechend einweisen.

Thema Miete oder Kauf. Haben Sie einen Tipp für unsere Leser? Ab wann lohnt sich für einen Malerbetrieb die Anschaffung einer eigenen Arbeitsbühne?

Christian Micheluzzi: Ich sage mal, wenn Sie mehr als 1.500 Euro Miete im Monat zahlen, rentiert sich z. B. eine kleine Raupenarbeitsbühne. Immer bedenken: ich kann viel flexibler im Markt agieren und auch mehr Aufträge holen. Bedenken muss ich natürlich, dass ein Zugfahrzeug, für die kleinen genügt ein normaler Transporter, und ein Anhänger vorhanden sein müssen.

Hintergrund Micheluzzi – Der Grüne Christian Micheluzzi hat seinen traditionsreichen Betrieb mit momentan 18 Mitarbeitern im österreichischen Hard bei Bregenz. In Vorarlberg gibt es das Unternehmen seit 1900. Die Malerwurzeln reichen allerdings noch weiter zurück. Zu seinen Arbeitsfeldern zählen Malerarbeiten aller Art, Betoninstandsetzungen, Sanierungsleistungen bis hin zum Denkmalschutz und auf der anderen Seite dekorative Oberflächengestaltung, fugenlose Bäder und seit 1975 die Arbeitsbühnenvermietung. www.dergruene.at