Mit dem Wettbewerb „Mach was!“ Der Handwerkswettbewerb für Schulteams“ möchte Würth in Partnerschaft mit „Das Handwerk“ dem Fachkräftemangel entgegenwirken, spielerisch Berufspotenziale aufzeigen und junge Menschen für das Handwerk begeistern. Bewerben können sich Schulteams von weiterführenden Schulen in Deutschland mit einem allgemeinbildenden Abschluss. Es können ganze Schulklassen oder Arbeitsgruppen der Klassenstufen 7, 8, 9 und 10 in Zusammenarbeit mit einem Handwerksbetrieb teilnehmen. Die Aufgabe: gemeinsam das Schulgelände attraktiver machen. Die Projekte sind dabei frei gestaltbar. Alles mit handwerklichem Hintergrund ist willkommen. Um Kreatives möglich zu machen, unterstützt Würth jedes der 250 ausgewählten Projekte mit einer Förderung von 1.000 Euro für den Kauf von Materialien und Werkzeugen. Zudem bekommen die Schulteams neben einem Leitfaden zur Projektdurchführung ein kleines Starterpaket. Durch die eingebundenen Handwerksbetriebe erhalten die Jugendlichen fachliche und praktische Unterstützung vom Profi vor Ort. So können die Schülerinnen und Schüler erste Kontakte zu regionalen Handwerksbetrieben aufbauen und Einblicke in das Arbeitsfeld bekommen. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 6. Dezember.

www.handwerkswettbewerb.de

3. Dezember 2019

