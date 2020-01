Ab September 2020 werden für Fach- und Meisterschüler/innen an der Schule für Farbe und Gestaltung in Stuttgart keine Gebühren mehr erhoben. Die Weiterbildungsmaßnahmen sind dann in folgenden Bildungsgängen schuldgeldfrei:

– Meisterschule Fahrzeuglackierer/in

– Meisterschule Maler/in und Lackierer/in

– Meisterschule Werbetechnik

– Fachschule für Gestaltung

– Akademie für Betriebsmanagement

– Fachschule für Werbegestaltung

– Fachschule für Lacktechnik

In den vergangenen Monaten setzte sich der Schulleiter Felix Winkler in seiner Funktion als Geschäftsführender Schulleiter für die Abschaffung der ein. Am 20.12.19 hat der Gemeinderat tatsächlich die Abschaffung dieser Gebühren zum kommenden Schuljahr beschlossen.

Neben den Fach- und Meisterschulgebühren entfällt auch das Materialgeld. Darüber hinaus hat die Stadt Stuttgart das 365 Euro-Ticket auch für Fach- und Meisterschüler/innen geöffnet. Unsere Fach- und Meisterschüler/innen sparen somit ab September 2020 rund 1.500 Euro pro Jahr! Ein wichtiger Schritt in Richtung Gleichwertigkeit von Studium und Dualer Ausbildung mit Weiterbildung und Bildungsgerechtigkeit. Erfolgreiche Absolvent/innen einer Meisterprüfung im Handwerk erhalten zudem eine Meisterprämie von 1.500 Euro vom Land Baden-Württemberg. Einen besonderen Dank richtet die Schule an die Gemeinderät/inn/en der Stadt Stuttgart, die hierfür ab sofort jährlich rund 2 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

Bewerben Sie sich jetzt für das neue Weiterbildungsjahr an der Schule für Farbe und Gestaltung!

www.farbegestaltung.de

23. Januar 2020