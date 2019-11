Der Markt verlangt Ideen, jeder Auftrag ist anders gelagert und erfordert die spezifische Beratungs- und Gestaltungskompetenz des Handwerkers. So auch an der Fassade eines Bürogebäudes in Bayreuth, das die Kalligraphie-Künstlerin Andrea Wunderlich (oben im Bild) verschönerte. Die Fassade wurde zu einem Gemälde, das alle Blicke auf sich zieht. Für die Umsetzung ihrer künstlerischen Gestaltungsarbeit benötigte sie eine hochwertige, feine und vor allem farbintensive Fassadenfarbe.

„Das Material verfügt über eine einzigartige Materialbasis, die Siliconharz und Reinacrylat zu SilaCryl verbindet. Es ergibt eine Beschichtung, die sich durch eine extrem hohe Wetterbeständigkeit bei gleichzeitig hoher Wasserdampfdurchlässigkeit, sowie durch eine große Farbtonvielfalt und sehr gutes Haftvermögen auf unterschiedlichen Untergründen auszeichnet“, bestätigt Malermeisterin Beate Ripka, die die Künstlerin unterstützte.

„Die besondere Herausforderung auf dem Brauereigelände bestand darin, das Motiv und dessen farbliche Ausgestaltung passend zur gebauten Umgebung zu wählen.“, erklärt Andrea Wunderlich. Sie weiß aus vielfältiger praktischer Erfahrung, dass Harmonien und Kontraste bei der Farbtonwahl der Schlüssel sind, um das Wesen eines Gebäudes zu erfassen und augenfällige Flächen inspirierend zu gestalten. Deshalb entschied sie sich für elf Nuancen, die sich in der alten Backsteinfassade des gegenüberliegenden Brauereigebäudes zeigten.

„Es ist wichtig, dass gestaltete Flächen mit der räumlichen und baulichen Umgebung, in der sie auf einen Betrachter wirken, in den Farbtonwerten harmonieren. Auch Kontraste werden akzeptiert, wenn sie als bewusst gewählte Gestaltungsmerkmale empfunden werden. In beiden Fällen wird eine Neu- oder Umgestaltung als passend wahrgenommen und als Teil einer veränderten Wirklichkeit akzeptiert“, erläutert Beate Ripka die Prinzipien der Wahrnehmung von Farben.

PraxisPlus Seit nunmehr 60 Jahren bietet Caparol das Profiprodukt Muresko an. Die universelle Siliconharz-Fassadenfarbe auf SilaCryl-Basis wird eingesetzt, wann immer höchste Farbtonvielfalt und Farbtonstabilität gefordert sind. Weitere Informationen: www.caparol.de

4. November 2019

Firmenverzeichnis

Hier finden Sie mehr über: